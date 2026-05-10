  Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне Джирото в София

  • 10 май 2026 | 17:18
Мащабно колоездачно дефиле в чест на преминаването на Обиколката на Италия през българската столица

Многохилядно Велошествие под името „София кара Giro“ стартира за да посрещне и приветства преминаващата през София колоездачна Обиколка на Италия. Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“ организираха поредния спортен празник като част от множеството събития, съпътстващи пристигането на Giro d'Italia в България. Участниците във Велошествието се събраха за да подкрепят отново каузата „За по-чист въздух“ в София и за да приветстват финиширащите в българската столица асове на професионалното колоездене, които завършват своя трети етап от Обиколката на Италия по жълтите павета на площад „Народно събрание“.

Стартът на „София кара Giro“ бе даден точно в 14.00 ч. от кмета на кмета на столицата Васил Терзиев. „Подобни велошествия имат за цел да насърчат масовото участие, активния и здравословен начин на живот, както и екологичното придвижване в градска среда. Събитието е и символичен жест на подкрепа към едно от най-значимите спортни домакинства в историята на страната – финала на етап от Giro d’Italia в София,“ подчертават организаторите, като изтъкват, че сред най-важните приоритети на градската управа са постоянните усилия за по-зелен, по-спортен и екологично чист град.

Непосредствено преди началото присъстващите аплодираха Несломимия Виктор Асенов. Единственият незрящ ултраатлет в България предприе ново голямо предизвикателство с опита си да кара самостоятелно колело в продължение на 7 км от Метростанция „Цариградско шосе“ до Орлов мост, след което да се включи в шествието с тандемен велосипед.

Веднага след старта огромната вълна от участници заля южното платно на Цариградско шосе. Колоната се източваше в продължение на 22 минути и се разстла до Метростанция „Цариградско шосе“, след което пое по обратния маршрут към Орлов мост. По цялото протежение на булеварда се оформи един многохиляден спортен празник с много настроение и усмивки, а участниците следяха на огромни екрани приближаването на Джирото в етапа от Пловдив през Боровец към София. По-късно през деня, група водени от кмета Терзиев елитни колоездачи от близкото минало ще предприеме кратко шествие от Орлов мост до финала на етапа на площад „Народно събрание“, а сред очакваните на старт са легендарни световни асове са олимпийските шампиони Олаф Лудвиг (Гер), Брадли Уигинс (Вбр) и Марио Кумер (Гер), прочутият Джамолидин Абдужапаров (Узб), както и българските звезди в този спорт Ненчо Стайков, Христо Зайков, Николай Михайлов и др.

Кулминацията ще настъпи когато желязната колона се зададе откъм Горубляне и стъпи на северното платно от Цариградско шосе, където ще бъде посрещната и приветствана по цялото протежение от хилядното множество от шествието с велосипеди. В продължение на километри – от Метростанция „Цариградско шосе“ чак до финалната арка на площад „Народно събрание“ най-добрите колоездачи на планетата ще получават мощна подкрепа. На жълтите павета професионалисти и любители ще се слеят в колоритно множество в търсене на снимки, автографи и селфита за спомен от един незабравим празник на движението, спорта и градската енергия.

Целта на Велошествието е да призове хората при възможност да слязат от автомобилите, събитието популяризира колелата като алтернатива на автомобилите и пушеците в градска среда. Велосипедите са отлична възможност, а чистият въздух зависи от всеки един от нас. В програмата на „София – европейска столица на спорта“ за тази година са заложени още над 20 колоездачни събития и активности.

