Дадено е началото на последния български етап от Джиро д'Италия

  • 10 май 2026 | 13:47
Малко след 13:00 часа кметът на Пловдив Костадин Димитров даде началото на третия етап от Джиро д‘Италия. Състезателите стартираха от площад „Централен“ в града под тепетата и ще трябва да изминат 175 километра до финала в София, който ще бъде пред сградата на Парламента.

Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

Днешният трети етап от Джирото – последен от домакинството на България на колоездачната Обиколка на Италия, ще включва леко изкачване до Боровец и след това спускане към София, като финалът се очаква да бъде около 17:00 часа.

След масовото падане 23 километра преди финала на втория етап от Джирото от Бургас до Велико Търново обаче няколко състезатели няма да успеят да продължат участието си в Обиколката.

Най-много пострада отборът на ОАЕ, след като със сигурност надпреварата напускат Марк Солер, Джей Вайн и Адам Йейтс. Освен тях, Сантяго Буитраго, Адне Холтер и Андреа Вендраме също не стартираха в третия етап.

България ще спори за златото на Европейското по спортна стрелба

Сестри Стоеви станаха шампионки на Франция

Адам Йейтс също стана жертва на масовото падане в Джирото

Испанец е в болница след падането на Джиро д'Италия

Още един колоездач приключи с Джирото след масовото падане

Пловдив и София се срещат с магията на Джиро д'Италия

Спартак (Варна) 1:1 Славия, "белите" изравниха

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Гран При на Франция: Драмата започна още преди старта (следете на живо)

Мбапе пропуска големия сблъсък с Барселона

Стрикланд нанесе първа загуба на Чимаев и спечели титла на UFC за втори път

Време е за "Ел Класикото", което може да оскърби до болка Реал и да короняса Барселона

