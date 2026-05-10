Живко Желев: Мачът не трябваше да се доиграва за нищо на света

1:1 приключиха в Раковски, местния Секирово и ОФК Хасково. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Живко Желев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Секирово и ОФК Хасково вкараха по веднъж във водата

„Като цяло бяхме по-добрият отбор. Личеше си още от първите минути, че им е трудно на тях. Ако не беше заваляло, най-вероятно щяхме да спечелим. За мен този мач не трябваше да се доиграва за нищо на света. След края на първото полувреме съдията каза, че ще извика отново капитаните и по още един представител от отбор, за да се вземе окончателно решение. А мнението му беше, че в това време е невъзможно да се играе“.

Сезонът приключи за дебютант от ОФК Хасково