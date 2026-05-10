Иван Кочев: Доволен съм от представянето ни срещу Асеновец, вече мислим за финала срещу Ботев (Ихтиман)

Марица (Милево) надигра гостуващия му Асеновец (Асеновград) с 4:0. Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„В мача имахме няколко поставени задачи и цели, които смятам, че изпълнихме почти на максимум. Държах на футболната дисциплина, да не допуснем гол, да бъдем агресивни и да държим максимално време топката в наше владение. Смятам, че се получи до голяма степен. Направих някои ротации с оглед предстоящия финал за купата на Аматьорската лига срещу Ботев (Ихтиман). Запазих хора с картони, като дадох шанс на момчета, които играят по-малко. Но аз цяла пролет казвам, че опитвам да правя промени, за да може всички да получават шанс и да са в нужната форма, защото ние сме един отбор и разчитаме на абсолютно всички. Сега вече ще насочим вниманието си към финала с Ботев (Ихтиман) за Аматьорската купа в сряда. След това си продължаваме нашите битки в първенството, защото ни остават още 3 мача, които да изиграем“.