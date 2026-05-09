Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Време е за кулминацията на "Герена"! 17 години по-късно играчите на Левски отново вдигат шампионската купа
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

  • 9 май 2026 | 21:14
  • 315
  • 0
300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

300 състезатели спориха за отличията на Държавния личен шампионат по джудо за мъже и жени до 23 година в Пловдив.

При мъжете Кодокан (Пазарджик) взе три титли, а с по една си тръгнаха СА ЦСКА, ЦСКА, Респект и Топалов.

При жените най-много първи места имат ЦСКА - три, а по едно Левски, Локомотив (София), Респект и Топалов.

За столичния „Респект“ титли донесоха брат и сестра - Надие и Махмуд Жаафар.

Следващото състезание от календара е отборното първенство за момчета и момичета, юноши и девойки младша възраст в Перник (16-17 май), съобщават от БФ Джудо.

В неделя, отново в зала "Олимпиада", ще бъде квалификацията за определяне на състезателите за Балканското първенство при момчетата и момичетата, което е в Битоля (Република Северна Македония) на 6-7 юни.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

  • 9 май 2026 | 17:04
  • 728
  • 0
Наковски мина кантара преди битката му за титла в Мадрид

Наковски мина кантара преди битката му за титла в Мадрид

  • 9 май 2026 | 15:59
  • 850
  • 0
Магомед Рамазанов подписа с RAF

Магомед Рамазанов подписа с RAF

  • 9 май 2026 | 15:23
  • 2895
  • 0
Топурия и Гейджи застанаха лице в лице на пресконференция преди UFC Белия дом

Топурия и Гейджи застанаха лице в лице на пресконференция преди UFC Белия дом

  • 9 май 2026 | 14:50
  • 839
  • 0
Шон Стрикланд нападна Хамзат Чимаев: Ти си измамник, не си покри категорията

Шон Стрикланд нападна Хамзат Чимаев: Ти си измамник, не си покри категорията

  • 9 май 2026 | 14:43
  • 1398
  • 2
България с пълни отбори при кадетите на Европейското по борба в Самоков

България с пълни отбори при кадетите на Европейското по борба в Самоков

  • 9 май 2026 | 12:19
  • 490
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

Лудогорец победи Левски с познат резултат, но не успя да развали празника на "сините"

  • 9 май 2026 | 20:57
  • 105657
  • 622
Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

Веласкес: Много съм ядосан, но ще пробвам да се зарадвам

  • 9 май 2026 | 21:10
  • 4111
  • 8
Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

Феърплей: Лудогорец направи шпалир на Левски

  • 9 май 2026 | 18:58
  • 15036
  • 24
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 35282
  • 105
Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

Манчестър Сити срази Брентфорд и се надява на грешка на Арсенал

  • 9 май 2026 | 21:24
  • 9089
  • 22
Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

Продължение реши трилъра между Балкан и Черно море Тича в Ботевград, мачът на косъм от прекратяване

  • 9 май 2026 | 21:43
  • 6119
  • 8