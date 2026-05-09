300 джудоки премериха сили на Държавното до 23 години в Пловдив

300 състезатели спориха за отличията на Държавния личен шампионат по джудо за мъже и жени до 23 година в Пловдив.

При мъжете Кодокан (Пазарджик) взе три титли, а с по една си тръгнаха СА ЦСКА, ЦСКА, Респект и Топалов.

При жените най-много първи места имат ЦСКА - три, а по едно Левски, Локомотив (София), Респект и Топалов.

За столичния „Респект“ титли донесоха брат и сестра - Надие и Махмуд Жаафар.

Следващото състезание от календара е отборното първенство за момчета и момичета, юноши и девойки младша възраст в Перник (16-17 май), съобщават от БФ Джудо.

В неделя, отново в зала "Олимпиада", ще бъде квалификацията за определяне на състезателите за Балканското първенство при момчетата и момичетата, което е в Битоля (Република Северна Македония) на 6-7 юни.