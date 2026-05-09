Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

Продължаващите промени около дългоочаквания реванш между Флойд Мейуедър-младши и Мани Пакиао доведоха до поредна корекция на датата и мястото в последния момент. Сега е потвърдено, че двубоят, който ще се излъчва по Netflix, ще се проведе в T-Mobile Arena в петък вечер, 25 септември.

Срещата се мести за 26 септември, най-вероятно в MGM Grand, съобщават от www.boxingscene.com. Първоначално двубоят беше планиран за 19 септември в The Sphere в Лас Вегас. В крайна сметка обаче е взето решение за преместване в T-Mobile Arena. Причините са по-големият капацитет на залата и повечето ВИП ложи, както и предишният успех на Netflix с боксови галавечери в петък, като тези с участието на Кейти Тейлър и Аманда Серано, и Антъни Джошуа срещу Джейк Пол.

„Всичко се свежда до финансите и как можеш да използваш максимално капацитета на залата за най-големи приходи от билети“, заяви един от официалните представители, който потвърди окончателната промяна на датата и мястото, съобщена първо от The Ring Magazine.

Въпреки че Мейуедър предпочита MGM Grand, където изигра 12 поредни мача от триумфа си над Оскар Де Ла Оя през 2007 г. до последния си официален двубой срещу Андре Берто през 2015 г., той се боксира и в T-Mobile Arena. Това се случи през 2017 г. срещу бившия шампион на UFC в две категории Конър Макгрегър. Първата среща между Мейуедър и Пакиао също се проведе в MGM Grand през 2015 година.

Пакиао се е бил веднъж в T-Mobile Arena, когато през 2021 г. загуби мач за титлата в полусредна категория от Йорденис Угас.