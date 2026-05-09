Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Паметни фланелки за Левски и емоция в "синьо", на живо от "Герена" с шампионската атмосфера преди сблъсъка с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

  • 9 май 2026 | 17:04
  • 427
  • 0
Нови промени около реванша между Мейуедър и Пакиао

Продължаващите промени около дългоочаквания реванш между Флойд Мейуедър-младши и Мани Пакиао доведоха до поредна корекция на датата и мястото в последния момент. Сега е потвърдено, че двубоят, който ще се излъчва по Netflix, ще се проведе в T-Mobile Arena в петък вечер, 25 септември.

Срещата се мести за 26 септември, най-вероятно в MGM Grand, съобщават от www.boxingscene.com. Първоначално двубоят беше планиран за 19 септември в The Sphere в Лас Вегас. В крайна сметка обаче е взето решение за преместване в T-Mobile Arena. Причините са по-големият капацитет на залата и повечето ВИП ложи, както и предишният успех на Netflix с боксови галавечери в петък, като тези с участието на Кейти Тейлър и Аманда Серано, и Антъни Джошуа срещу Джейк Пол.

„Всичко се свежда до финансите и как можеш да използваш максимално капацитета на залата за най-големи приходи от билети“, заяви един от официалните представители, който потвърди окончателната промяна на датата и мястото, съобщена първо от The Ring Magazine.

Въпреки че Мейуедър предпочита MGM Grand, където изигра 12 поредни мача от триумфа си над Оскар Де Ла Оя през 2007 г. до последния си официален двубой срещу Андре Берто през 2015 г., той се боксира и в T-Mobile Arena. Това се случи през 2017 г. срещу бившия шампион на UFC в две категории Конър Макгрегър. Първата среща между Мейуедър и Пакиао също се проведе в MGM Grand през 2015 година.

Пакиао се е бил веднъж в T-Mobile Arena, когато през 2021 г. загуби мач за титлата в полусредна категория от Йорденис Угас.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

България с пълни отбори при кадетите на Европейското по борба в Самоков

България с пълни отбори при кадетите на Европейското по борба в Самоков

  • 9 май 2026 | 12:19
  • 451
  • 0
Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

  • 8 май 2026 | 16:16
  • 656
  • 0
Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

  • 8 май 2026 | 13:32
  • 2736
  • 2
Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

  • 8 май 2026 | 13:17
  • 2517
  • 0
Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

  • 8 май 2026 | 13:03
  • 1157
  • 0
Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

  • 8 май 2026 | 12:19
  • 761
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

11-те Левски и Лудогорец, Марко Дуганджич води атаката на "сините"

  • 9 май 2026 | 17:34
  • 12433
  • 73
С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

С две дузпи Черно море отказа Ботев (Пд) от Европа, голям расистки скандал помрачи мача

  • 9 май 2026 | 18:24
  • 20477
  • 65
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 21516
  • 54
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 19956
  • 31
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед, дъжд и битка на "Стейдиъм ъф лайт"

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 5664
  • 23
На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

На живо от Ботевград: Преди супердербито Балкан - Черно море Тича

  • 9 май 2026 | 18:00
  • 600
  • 0