Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Атанасов: След смените играем в глуха защита, класирането не лъже, това сме си заслужили

Атанасов: След смените играем в глуха защита, класирането не лъже, това сме си заслужили

  • 9 май 2026 | 15:59
  • 433
  • 0
Атанасов: След смените играем в глуха защита, класирането не лъже, това сме си заслужили

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов остана крайно разочарован от равенството (2:2) срещу Локомотив (София). Отборът му имаше преднина от две попадения, но в крайна сметка стигна само до точка.

“Обяснявам си го с функционалното състояние на игарчите и късата скамейка. Когато направим промените, отборът се преобразява в негативен аспект. Вкарахме два много хубави гола. Вижда се от всички, че темпото ни пада. Отиваме да играем антифутбол, глуха защита.

Това, че сме последни, са други, предхождащи фактори. С този потенциал отборът трудно може да е последен. Но класирането не лъже. Това сме си заслужали. Безсмислено е да правим сметки, когато не побеждаваш. Основните играчи няма как да ги обвиня - влагаме характер, воля, стискат зъби и играят. С промените…и на тези играчи не им се сърдя - толкова са им възможностите. Не могат да надскочат нивото си.

Едни и същи грешки в дясната зона. Първата ситуация извадихме късмет, но втората я вкараха. Защо играчите трябва да се пречупват. Няма значение дали имаме или нямаме шанс. Те са професионалисти", завърши Атанасов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

Хулио Веласкес определи групата за дербито с Лудогорец

  • 9 май 2026 | 13:15
  • 7973
  • 4
Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

Станислав Костов: Най-великият клуб празнува!

  • 9 май 2026 | 13:06
  • 2715
  • 6
Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13426
  • 46
ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

ЦСКА пусна в продажба билетите за втория двубой с ЦСКА 1948

  • 9 май 2026 | 12:09
  • 975
  • 5
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13860
  • 38
Илиан Илиев попадна в престижна класация

Илиан Илиев попадна в престижна класация

  • 9 май 2026 | 10:25
  • 1461
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13426
  • 46
Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

  • 9 май 2026 | 17:05
  • 6170
  • 9
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 23110
  • 226
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 11753
  • 28
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 2456
  • 11
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13860
  • 38