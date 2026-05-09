Атанасов: След смените играем в глуха защита, класирането не лъже, това сме си заслужили

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов остана крайно разочарован от равенството (2:2) срещу Локомотив (София). Отборът му имаше преднина от две попадения, но в крайна сметка стигна само до точка.

“Обяснявам си го с функционалното състояние на игарчите и късата скамейка. Когато направим промените, отборът се преобразява в негативен аспект. Вкарахме два много хубави гола. Вижда се от всички, че темпото ни пада. Отиваме да играем антифутбол, глуха защита.

Това, че сме последни, са други, предхождащи фактори. С този потенциал отборът трудно може да е последен. Но класирането не лъже. Това сме си заслужали. Безсмислено е да правим сметки, когато не побеждаваш. Основните играчи няма как да ги обвиня - влагаме характер, воля, стискат зъби и играят. С промените…и на тези играчи не им се сърдя - толкова са им възможностите. Не могат да надскочат нивото си.

Едни и същи грешки в дясната зона. Първата ситуация извадихме късмет, но втората я вкараха. Защо играчите трябва да се пречупват. Няма значение дали имаме или нямаме шанс. Те са професионалисти", завърши Атанасов.