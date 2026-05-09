Новият спортен министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри официално 10-ото юбилейно издание на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Надпреварата в Двореца на културата и спорта е първото официално спортно събитие на Керязов в качеството му на министър.

„За мен е огромна чест именно първото ми официално събитие като министър на младежта и спорта да бъде свързано със спортната гимнастика. Благодаря на Община Варна, на организаторите, на Българската федерация по гимнастика и на всички, които подкрепят този спорт. Малко хора си дават сметка колко усилия и труд струва организирането на подобно международно състезание“, заяви министър Керязов при откриването.

Той подчерта, че спортът трябва да бъде национален приоритет и кауза на цялото общество.

„Елитният спорт носи престиж и гордост за нацията, но без спортуващи деца няма как да има големи шампиони. Именно затова всички трябва да работим заедно - институции, федерации, общини и спортни клубове“, допълни министърът.

Керязов изрази увереност, че през следващите години Световната купа във Варна ще продължи да се развива и да привлича все повече публика и състезатели от цял свят.

Сред официалните гости на церемонията беше и председателят на организационния комитет на турнира и народен представител Йордан Йовчев.

„Вече десет години Варна е домакин на едно от най-значимите състезания по спортна гимнастика. Благодаря на всички партньори и институции, които помагат това събитие да се случва. Надявам се залата всяка година да бъде все по-пълна, защото този спорт заслужава подкрепа“, каза Йовчев.

Той пожела успех на всички участници и изрази надежда българските гимнастици да зарадват публиката с медали.

На официалното откриване присъстваха още кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Атанас Михов, президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев, представители на Международната федерация по гимнастика, както и гости от спортните среди.

Специални гости на церемонията бяха и спортистите от Федерацията по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков, които се подготвят за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

Пред публиката в зала „Конгресна“ своите съчетания представиха възпитаниците на Иван Цветков, Даниел Алексиев и Ирена Карчева – Емилиян Костадинов на земя, Рамонола Сикандер на халки и Радена Ангелова на греда.

За доброто настроение по време на церемонията се погрижиха и танцьорите от ансамбъл „Варна“.