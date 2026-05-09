България с пълни отбори при кадетите на Европейското по борба в Самоков

България ще участва с пълни отбори при кадетите на Европейското първенство по борба в Самоков, което стартира в понеделник.

При кадетките родна представителка няма да има само в най-леката категория до 40 килограма.

Схватките ще бъдат в "Арена Самоков". Надпреварата започва със срещи в класическия стил, жребият ще бъде теглен в неделя. Следват кадетките, а в последните три дни са кадетите в свободния стил.

На първенството България ще има двама съдии - Милен Иванов и Ангел Петров.

състав на България:

свободен стил: 45 кг Радослав Великов, 48 кг Валентин Вангелов, 51 кг Християн Лазаров, 55 кг Мерт Мустафов, 60 кг Христо Яначков, 65 кг Петко Саракостов, 71 кг Николай Илиев, 80 кг Алберт Шукри, 92 кг Георги Христов, 110 кг Стефан Стефанов

класически стил: 45 кг Цветан Николов, 48 кг Борис Крумов, 51 кг Данимир Йорданов, 55 кг Андрей Данаилов, 60 кг Георги Мърков, 65 кг Антоан Цветанов, 71 кг Велизар Стоянов, 80 кг Иса Ташинов, 92 кг Никола Лазаров, 110 кг Емилиян Пашов

кадетки: 43 кг Кристин Илина, 46 кг Хрисиана Христова, 49 кг Катерина Бояджиева, 53 кг Валерия Станчева, 57 кг Стефани Лазарова, 61 кг Андреа Нисева, 65 кг Боряна Борисова, 69 кг Наталия Тасева, 73 кг Таня Иванова.