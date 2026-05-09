Тодорова и Калейн гости на турнир в Белград

Едни от най-големите имена на българската художествена гимнастика Християна Тодорова и Боряна Калейн бяха сред специалните гости на юбилейното 20-о издание на международния турнир "Ritam Cup" в сръбската столица Белград.

Християна Тодорова, генерален секретар и член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, получи престижната покана да бъде главен съдия на надпреварата. Назначението ѝ начело на съдийския панел на едно от най-утвърдените международни състезания на Балканите е поредното признание за нейния професионализъм и изключителен авторитет в световната художествена гимнастика.

"Присъствието на Тодорова в тази ключова роля затвърждава силната позиция на България сред водещите фактори в международното съдийство и управлението на спорта", написаха от БФХГ във Facebook.

Огромни емоции за участниците предизвика и олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, която проведе Мастър клас в рамките на турнира. Настоящият треньор в националния отбор индивидуално сподели ценни знания, вдъхновение и опит от най-високото ниво на световната сцена, превръщайки тренировката в незабравим момент за десетки млади гимнастички.

"Ritam Cup 2026 се превърна в още една сцена, на която българската школа, българските специалисти и българските шампиони показаха своята класа и влияние в световната художествена гимнастика", добави от БФХГ.