Косич: Трябва да бъдем щастливи, надявам се съперниците да анализират трудно Идриз

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич похвали представянето на неговите футболисти след домакинския успех с 2:0 над Арда.

“Турден двубой. Арда е много добър отбор. Ние обаче имаме натрупана инерция, щастливи сме. Нямаме много време за празнуване. Всеки двубой казвам на футболистите, че трябва да дават максимума от себе си. Червеният картон се отрази - стана по-лесно за нас и по-трудно за тях.

Арда е много добър отбор, изигра страхотни мачове в Европа. Много труден опонент за нас и затова трябва да бъдем щастливи. Всеки един мач е ново предизвикателство за нас.

Не познавам Идриз извън терена, но ми харесва как се развива на терена. Фокусиран е и се надявам да бъде по-трудно да анализират неговата игра.

Димитър Илиев записа важни минути след контузията, щастливи сме", каза Косич.

