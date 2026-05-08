Цварц: Най-важното е да играем добре като отбор

Нападателят на Локомотив (Пловдив) Жоел Цварц, който се отчете с гол и асистенция за победата над Арда с 2:0, сподели мнението си след края на срещата. Нидерландецът заяви, че не е важно кой се разписва, а това отборът да печели своите мачове.

"Знам, че винаги Севи играе на ръба на засадата. Когато се обърнах на тъчлинията, просто исках да го намеря, а той отбеляза гол. Това не бе най-добрият ни мач. Това е нашият манталитет - трябва да печелим мачовете. Арда знае как играем. Става въпрос за това кой е по-добър в дадения двубой.

Работим добре. Трябва да отдадем заслуженото на всички в отбора. Нямаме много дни за почивка, но правим всичко възможно да задържим своята енергия. Искам да играем добре като отбор, това е най-важното", каза Цварц.