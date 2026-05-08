Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

  • 8 май 2026 | 16:16
  • 212
  • 0
Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

Бронзовият медалист от олимпийския турнир по таекуондо на Игрите в Рио де Жанейро през 2016-а Майкон Сикейра беше наказан за две години заради пропускане на допинг контрол, пише агенция AP.

Бразилецът не е бил на разположение да даде проба при проверка без предупреждение три пъти в рамките на една година, съобщиха от Международната агенция за тестване (ITA), която ръководи антидопинговата програма за Световното таекуондо. 33-годишният спортист е наказан до 18 януари 2028-а, се посочва в изявление на ITA.

Сикейра спечели бронз в категория до 80 килограма при мъжете на Олимпийските игри в родината му преди 10 години и ликува с отборно злато с Бразилия на Панамериканските игри през 2023 година.

Не е ясно дали той все още се е състезавал, когато е пропуснал допинг проверките. Глобалната антидопингова система изисква спортистите да посочват едночасов период всеки ден, в който ще бъдат на разположение, за да дадат проба за тестване. Три пропуснати внезапни проверки в рамките на 12-месечен период могат да бъдат третирани като нарушение на антидопинговите правила.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

Хамзат Чимаев ритна Шон Стрикланд по време на срещата им лице в лице

  • 8 май 2026 | 13:32
  • 1058
  • 2
Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

  • 8 май 2026 | 13:17
  • 1644
  • 0
Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

Лице в лице: Мартин Петков срещу Даниел Гецов

  • 8 май 2026 | 13:03
  • 693
  • 0
Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

  • 8 май 2026 | 12:19
  • 537
  • 0
Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

Бърнс подписа с UFC BJJ след оттеглянето си от ММА

  • 7 май 2026 | 16:47
  • 1452
  • 0
България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате в Германия

България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате в Германия

  • 7 май 2026 | 15:41
  • 1623
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9069
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20558
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3391
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2196
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18904
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13387
  • 22