Наказаха олимпийски медалист от Рио 2016 заради пропускане на допинг контрол

Бронзовият медалист от олимпийския турнир по таекуондо на Игрите в Рио де Жанейро през 2016-а Майкон Сикейра беше наказан за две години заради пропускане на допинг контрол, пише агенция AP.

Бразилецът не е бил на разположение да даде проба при проверка без предупреждение три пъти в рамките на една година, съобщиха от Международната агенция за тестване (ITA), която ръководи антидопинговата програма за Световното таекуондо. 33-годишният спортист е наказан до 18 януари 2028-а, се посочва в изявление на ITA.

Сикейра спечели бронз в категория до 80 килограма при мъжете на Олимпийските игри в родината му преди 10 години и ликува с отборно злато с Бразилия на Панамериканските игри през 2023 година.

Не е ясно дали той все още се е състезавал, когато е пропуснал допинг проверките. Глобалната антидопингова система изисква спортистите да посочват едночасов период всеки ден, в който ще бъдат на разположение, за да дадат проба за тестване. Три пропуснати внезапни проверки в рамките на 12-месечен период могат да бъдат третирани като нарушение на антидопинговите правила.