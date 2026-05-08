Прогнози за пълна доминация на Хамзат Чимаев в студиото на "Sportal Fight Club"

Дискусиите преди номерираните бойни гали на UFC в студиото на Sportal.bg са възобновени!

Тема на разговор в този епизод бе предстоящото събитие UFC 328, което ще се проведе в нощта на събота срещу неделя в Ню Джързи. Битките ще бъдат оглавени от непобедения до този момент и настоящ шампион в средна категория, Хамзат Чимаев, и бившия носител на титлата в тази теглова дивизия - Шон Стрикланд. Чеченецът е сериозен фаворит на букмейкърите, а и на гостите експерти в студиото ни.

Професионалните ММА бойци Руси Минев и Емил Незиров залагат на успех на Чимаев. Прогнозите им включват и победа за боеца с прякор Вълка преди да се стигне до съдийско решение.

Стрикланд обаче е бил немалко пъти в ролята на аутсайдер и е побеждавал. Минев и Незиров коментираха и какви биха били възможните използвани стратегии от Стрикланд, за да поднесе американеца още една сензация в октагона на UFC.

Чуйте експертните мнения и прогнозите за още три от основните битки на UFC 328: