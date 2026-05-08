Пловдив посреща държавния личен шампионат за мъже и жени до 23 г.

Пловдив ще приеме държавния личен шампионат на България по джудо за мъже и жени до 23 години в събота (9 май), информираха от Българската федерация по джудо.

Схватките ще се състоят в зала "Олимпиада". Те ще стартират от 10:00 часа и ще бъдат излъчвани на живо в канала на централата в интернет платформата YouTube.

А в неделя, в същата зала, ще се проведе квалификацията за определяне на състезателите за Балканското първенство при момчетата и момичетата.

То ще се състои в Битоля (Република Северна Македония) на 6-7 юни.