Пламен Крумов: Трябва да изглеждаме като истински първенец

Старши треньорът на шампиона на Югозападната Трета лига Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов заяви, че иска сериозно отношение от своите футболисти до края на сезона. Предстоящите мачове за тима трябва да докажат защо той спечели титлата предсрочно. Ето какво сподели Крумов преди домакинството срещу Левски II (София) тази събота:

"Самоков ще може да види своите шампиони за първи път след като официално спечелихме на шампионата. Моето желание е до края на сезона да играем и да спечелим всичките си мачове. Все пак трябва да държим ниво, да се държим като отбор победител в групата. Казах на играчите, че трябва да изглеждаме като истински първенец. Също така съм им казал, че в тези двубои до края участие ще вземат всички футболисти, които са играли по-малко през сезона. Трябва да проверим тяхното състояние. Да видим дали съм ощетил някой с игрово време. Трябва да им покажем на момчетата, че си заслужават мястото в отбора. В същото време ще видим и някои от по-младите момчета на какво ниво са. Ще искам най-вече сериозно отношение и дисциплина в тези мачове“

Трима халфове на Рилецо аут за дубъла на Левски

Относно кадровите проблеми на своя тим Крумов добави: „Затова сме голяма група. Всеки ще си получи своя шанс за изява и дано да го оправдае“.

Младият специалист не пропусна да призове привържениците да подкрепят своите шампиони, въпреки че те ще трябва да изчакат до 23-ти май за награждаването: „Искам да използвам възможността и през официалния сайт на клуба да поканя всички жители на Самоков и любители на футбола да дойдат и да подкрепят отбора, който спечели групата и то доста категорично, 4 кръга преди края. Тези момчета заслужават подкрепа.“