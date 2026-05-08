Петър Кюмюрджиев: Нефтохимик е във възход

Утре в Ценово, едноименния тим на Созопол приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от 34-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Няма с какво да се изненадаме. Съперникът е новак в Трета лига, но и сред най-прогресиращите отбори през настоящия сезон. Млад отбор, който се представя възходящо. Води ги добър треньор Димчо Ненов. Поздравявам Нефтохимик за работата, която вършат. Очаквам същинско дерби – оспорван мач. Винаги излизаме с нагласата да спечелим трите точки“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.