Валери Свиленов: Да спрем лошата серия

Утре, Ботев (Ихтиман) ще играе със Струмска слава в Радомир. Срещата е от 31-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Очаквам труден двубой, гостуваме на втория във временното класиране. Но се надявам да покажем нужното ниво и това, което можем и имаме като потенциал, за да можем да вземем точки. Тази лоша серия дойде в момент, в който имахме доста проблеми с комплектоването на състава – контузени и наказани. Имаше двубои, в които буквално бяхме 13-14 човека в групата. Вече сме в пълен състав и се надявам да прекъснем тази серия. От такава ситуация се излиза единствено с добри игра и резултат и точно сега мисля, че е моментът да го направим. За да можем да вдигнем настроението в съблекалнята с оглед предстоящия след това финал за купата на Аматьорската лига срещу Марица (Милево). Но сега мислим първо за гостуването в Радомир“, коментира пред клубния сайт Валери Свиленов, старши треньор на Ботев (Ихтиман).