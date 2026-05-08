Арда Туран: Трудно ми е да приема отпадането, но ще си научим урока

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран беше разочарован след загубата от Кристъл Палас (1:2) и отпадането на полуфиналите в Лигата на конференциите, но заяви, че е горд със своя отбор.

"Първо, поздравявам Кристъл Палас и техния треньор. Те свършиха страхотна работа и постигнаха това, което искаха. Когато един отбор те победи и стигне до финал в европейските турнири, това вероятно означава, че е взел повече правилни решения и е действал по-добре, така че поздравления за съперника", започна изказването си на пресконференцията Арда Туран.

Великолепният сезон на Кристъл Палас е на един мач от перфектен завършек

"Що се отнася до нас, ние сме много разочаровани. Не мога да приема отпадането. Не искам да го приемам на полуфинална фаза. Защото днес, според мен, играхме на ниво, достатъчно, за да продължим напред, и бяхме по-близо до това, отколкото може би изглежда. Но това е част от живота, част от играта, понякога се случва. Ще се учим и ще извлечем полезни уроци от този сблъсък. И никога няма да се откажем. Гордея се с играчите си и с нашия европейски път. Вярвам, че дадохме всичко от себе си, за да дадем надежда на хората през този сезон и в тези 20 европейски мача. Ето защо се гордея с футболистите и ще продължим напред", отбеляза бившият турски национал.

"Разбира се, много съм разочарован и ще извлека от този сезон както най-тъжните, така и най-щастливите уроци. Точно това ще се опитам да направя. И самият факт, че получавам такова признание от вас, мога да отговарям на въпроса ви и да давам надежда на хората, смятам, че прави този момент най-добрия за мен през сезона", изтъкна Арда Туран.

Гласнер: Всички видяха какво можем, целта ни е купата

"Това, което казах на футболистите си на почивката, беше, че играят правилно и трябва да продължат по същия начин. Само ги помолих да обръщат повече внимание на определени детайли. Например, Пино пресираше отляво и казах на полузащитниците да влизат в триъгълниците и да се откриват за подаване. Също така ги помолих да не играят прибързано през централната зона на терена. Казах им просто да обърнат внимание на такива детайли, защото действаха чудесно и направиха всичко възможно в този мач от тактическа гледна точка. Трябваше само да играят по-добре в определени епизоди", обясни специалистът.

"Дали има интерес към мен от Галатасарай? Аз съм възпитаник на този клуб, а в момента те имат страхотен треньор – треньор, който влезе в историята. Аз и моите близки винаги го подкрепяме, в мислите ни никога не е имало нещо подобно. Смятам, че той е най-добрият вариант за Галатасарай в момента. От своя страна Шахтьор ми даде тази възможност след работата ми в Еюпспор. Аз не съм човек, който мисли за пари и взима решения въз основа на това. Никога в живота си. Сега съм отдаден на Шахтьор с цялото си сърце и ум. Проявявам уважение към фланелката на Шахтьор, както и към Ринат Ахметов, Сергий Палкин и Дарио Сърна, които ми дадоха шанс да водя този отбор", коментира Арда Туран.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages