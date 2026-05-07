Президентът на Миньор 2015: Амбицията е да се гради отбор с повече опитни българи и млади играчи от школата

Миньор 2015 планира сериозни промени след сезона. Възможно е намаляване на чужденците и повече доверие към български играчи, каза за БТА президентът Николай Горанов. Той допълни, че след края на първенството все още се обмисля бъдещето на отбора и възможните промени за следващия сезон. Решението за продължаване на проекта е вероятно, като окончателно такова се очаква на малко по-късен етап.

Президентът уточни, че по всяка вероятност може да се стигне до значителни кадрови промени. Очаква се всички чуждестранни състезатели да бъдат освободени, с изключение на Игор Кесар, за когото има намерение да бъде изваден български паспорт.

В същото време ще се водят преговори с част от българските баскетболисти – Васил Попов, Алекс Уандие и Лъчезар Тошков, както и с нови попълнения от страната. Плановете предвиждат увеличаване на ролята на българските играчи и съществено намаляване на дела на чужденците. По-голямо внимание ще бъде отделено и на състезатели, израснали в клубната школа.

"Амбицията е да се гради отбор с повече опитни българи и млади играчи от школата", коментира още Николай Горанов.

Целта, която той си поставя, е класиране в топ четири, но това ще зависи от финансовите възможности и бюджета за новия сезон.

Горанов припомни, че отборът завърши редовния сезон с баланс от 15 победи и 15 загуби, като това е един от по-успешните сезони в последните години. Въпреки това остава нотка на съжаление, че тимът отпадна на четвъртфиналите, където "жълто-черните" отстъпиха с 0-2 победи срещу Балкан. Президентът добави, че основният проблем е липсата на увереност в ключови моменти, въпреки индивидуалния потенциал на състава.

По отношение на треньорския пост към момента няма решение за промяна. Старши треньорът Ивица Вукотич остава начело на отбора, като няма причина за неговото освобождаване.

Николай Горанов изрази критична позиция относно някои организационни и структурни проблеми в българския баскетбол, включително изискванията за треньорски лиценз и функционирането на федерацията. Според ръководството тези въпроси затрудняват работата на част от специалистите, притежаващи европейски лиценз, но незавършили Националната спортна академия.

Освен това той добави, че съдийството през сезона е било на ниско ниво, както и тенденциоцно, което е повлияло в отделни срещи.

Президентът благодари на публиката за подкрепата през сезона.