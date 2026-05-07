Важен играч на Валенсия пропуска остатъка от серията с Панатинайкос

  • 7 май 2026 | 20:19
Старши треньорът на Валенсия Педро Мартинес потвърди, че един от основните гардове на отбора Хосеп Пуерто ще бъде извън игра до края на плейофната серия срещу Панатинайкос поради контузия.

Така Валенсия ще трябва да се справя без важен състезател в оставащите мачове от сблъсъка си с гръцкия гранд.

Преди мач номер 4 в Атина стана ясно, че Пуерто ще отсъства между една и две седмици, което го изважда от сметките както за четвъртия двубой, така и за евентуален пети мач.

"Пуерто е аут за поне повече от седмица. Вече може да ходи нормално, но ще бъде принуден да пропусне поне една или две седмици", заяви Мартинес преди утрешния двубой.

Освен Пуерто и Шаби Лопес-Аростеги, всички останали играчи ще бъдат на разположение за предстоящия мач в Атина. Валенсия губи в серията с 1-2 победи. Играе се до 3 успеха.

Снимки: Imago

