БФС стартира селекционен процес за Академия БФС

Българският футболен съюз стартира организацията и дейността на Академия БФС – стратегически проект, насочен към развитието на най-перспективните млади български футболисти. Програмата на академията е с продължителност от три години и има за цел да осигури висококачествен тренировъчен процес, образователна среда и цялостна спортна подготовка за талантливите деца, пишат в сайта си от футболната ни централа.

В първия селекционен процес ще могат да участват деца, родени през 2013 година. Подборът на футболистите ще бъде осъществен на два етапа – регионални кастинги и финален национален кастинг. След приключване на записванията БФС ще уведомява официално клубовете, от които има записани състезатели за участие в селекционния процес.

По време на престоя си в Академия БФС футболистите ще запазят принадлежността си към клуба, от който са привлечени, а компенсацията за обучение и развитие остава право на съответния клуб за периода на участие в програмата.

Играчите ще учат и живеят в организирана среда, създадена да предоставя оптимални условия както за спортно, така и за личностно развитие. Отборът на Академия БФС ще участва в първенства и турнири, организирани от Българския футболен съюз, без това да оказва влияние върху официалните класирания в съответните надпревари.

Всеки приет футболист ще получи гарантиран едногодишен престой в академията. След изтичането на първата година състезателите ще преминават през процес на тестиране, анализ и оценка на представянето, въз основа на които ще се взема решение относно продължаването им в програмата.

Участието в Академия БФС не гарантира място в регионалните или националните гарнитури на България. След успешно или неуспешно завършване на програмата състезателите ще се завръщат в клубовете, от които са били привлечени.

Българският футболен съюз вярва, че чрез партньорството между Академия БФС и футболните клубове в страната ще бъдат създадени по-добри условия за развитието на младите български таланти и ще бъде поставена основа за устойчиво повишаване качеството на българския футбол в дългосрочен план.