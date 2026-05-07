България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате в Германия

България ще участва с петима състезатели на Европейското първенство по карате за мъже и жени, което ще се проведе от 20 до 24 май във Франкфурт. Нашите представители в Германия ще са София Ю Вачков на ката и Теодора Цанева на кумите до 50 кг. при жените, Николай Стефанов на кумите до 60 кг., Денис Априлов на кумите до 67 кг. и Николай Цанев на кумите до 75 кг., като отборът ще бъде воден от треньорите Бояна Стефанова и Олександр Инютин, обяви на пресконференция президентът на Българската Национална Федерация Карате Николай Цанев.

"Конкуренцията ще бъде огромна - 50 държави ще участват. Повечето българи са дебютанти на подобен форум. Имахме желание да се включим и отборно, но заради финансовата част не успяхме. Благодарни сме на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев за разговорите, които проведохме в последните месеци. Надяваме се скоро да имаме бюджет", каза президентът на БНФК.

Най-големи надежди на Европейското първенство в Германия се залагат на младата Теодора Цанева, която каза, че разчита на добро представяне.

"Подготовката ми тече с пълна сила, старая се да тренирам двуразово. Надявам се усилията ми да доведат до добри резултати. Също така предстои и последното за мен Световно първенство до 21 години, там се надявам също да успея да завоювам златния медал", коментира Цанева.

С поглед към бъдещето ръководството на БНФК залага на развитието на младите състезатели: „Проведохме много лагери, отворихме ги и за 12 годишните, за да се обиграват. Те имат страхотни резултати“, каза още президентът на БНФК.

Ръководството на федерацията в лицето на президента Николай Цанев и вицепрезидента Димитър Спасов изрази надежда, че изборът на олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова за депутат в НС, както и на останалите спортисти, общо 8, ще доведе до положителни промени за целия спорт. Николай Цанев и Димитър Спасов споделиха също, че Световната карате федерация полага много усилия спортът да се върне в програмата на Олимпийските игри и се надяват това да даде резултат.

На 9 и 10 май в "Асиск Арена" в София ще бъде домакин на международния турнир по карате "Sofia Open - за Купата на президента“ с участието на около 500 български спортисти във всички възрасти и дисциплини.

"Това е от най-големите първенства в Европа. Огромни усилия, огромна организация, очакваме участници от 18 държави и около 1400 състезатели от 100 клуба. Квалификационен турнир е за нашите състезатели за Световното първенство, както и за някои от чуждите участници. Винаги сме били в челните позиции, винаги сме показвали най-добро карате. Надявам се и този път да е така, а защото не е и български отбор да спечели Купата на президента, който и да бил български клуб. За мен е важно българското карате да бъде в челните позиции, да се борим адекватно и да бъдем конкурентоспособни на всички", добави Цанев.

"Състезанието е в два дни, ще се проведе индивидуално и отборно, от деца до ветерани. Огромен форум, на който всеки има възможност да се изяви. Огромен брой съдии - около 80, между 55-60 са чужденци, което е страхотно, тъй като позволява едно безпристрастно съдийство на добро ниво. С най-новата и модерна система ще мога оперират съдиите, която сме осигурили. Ще бъдат осем игрални полета. Въобще смятам, че е едно голямо първенство на европейско ниво", каза още той.

Вицепрезидентът на федерацията Димитър Спасов сподели, че е изключително доволен от факта, че България, БНФК и Спортен клуб „Цанев“ организират турнир от такъв ранг. Спасов се върна към емоционален спомен отпреди 35 г, когато като деца заедно с Николай Цанев, са имали щастието да участват в първия международен карате турнир в Хасково, а сега вече да организират внушителна надпревара като „София оупън“.

В петък София ще бъде домакин и на голям международен съдийски семинар с лектор съдия № 1 в света Тати Мелуа от Грузия.