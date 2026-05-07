Троянският колоездачен клуб Хемус-1896 е със 130-годишна история и традиции

Колоездачен клуб „Хемус – 1896“ е единственият в България, излъчил петима победители в Колоездачната обиколка на България, каза за БТА Тодор Колев, президент на клуба. Това са Лальо Цочев (1963 г.), Борис Бочев (1964 г.), Бойко Ангелов (1986 г.), Павел Шуманов (1992 и 1997 г.) и Димитър Господинов (2001 и 2002 г.).

Отборът има значими успехи и на международната сцена, като е печелил престижни състезания от спортния календар, носещи точки за световната ранглиста, сред които обиколките на Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Република Северна Македония, както и надпревари като Шекерланд, Добруджа и Сибиу в Румъния, Косово и „Александър тур“ в Гърция.

През последните четири години – 2022, 2023, 2024 и 2025 г., мъжкият отбор на „Хемус – 1896“ е шампион на България, а в рамките на последните три десетилетия клубът се утвърждава като най-успешния в страната, подчерта той.

Клубът има близо 130-годишна история. Основан е през 1896 г. от група ентусиасти и през годините се развива устойчиво, с множество отличия и запомнящи се победи, посочи Колев. Днешният клуб „Хемус – 1896“ е наследник на колоездачно дружество „Буря“, създадено през 1896 година, с което се поставя началото на организираното спортно движение в града.

Според исторически данни, събрани от изследователя Власи Илиев през 1943 г., дружество „Буря“ е имало 180 членове и значителен за времето си капитал. Макар дейността му да е прекъсвана, включително по време на Балканските войни и Първата световна война, тя впоследствие е възстановена и разширена.

Още в началото на 20 век в Троян започват да се провеждат колоездачни състезания, като сред първите изявени състезатели са братята Васил и Никола Попови, Васил Самичков и Цанко Таслаков. В периода между двете световни войни дружеството се утвърждава като едно от водещите в страната както по състезателна дейност, така и по членска маса.

Особен интерес предизвиква събитие от 1939 г., когато за откриването на спортния сезон в Троян е поканен легендарният борец Дан Колов, който лично дава старт на състезание по трасето Троян – Лешница.

След 1990 г. троянското колоездене бележи нов подем, като „Хемус“ се налага като един от водещите клубове в България и на Балканите. Съществен принос за развитието има Цонка Карадочева, ръководила клуба в периода 1992–1999 г.

От 1999 г. президент на клуба е Тодор Колев, който е и бивш дългогодишен треньор на националния отбор на България. Понастоящем той е генерален секретар на Българска федерация по колоездене и участва в екипа по организацията на Джиро д’Италия в България.

През последните десетилетия Троян неизменно е етапен град в Международната колоездачна обиколка на България – факт, който се дължи както на дългогодишните традиции в спорта, така и на съвместните усилия на клуба и местната власт.

Снимки: Борислав Трошев