  Трасето за състезателен БМХ в Плевен тази година ще приеме три състезания

  • 7 май 2026 | 09:46
Трасето за състезателен БМХ в Плевен, което е единственото за този спорт в България,  тази година ще приеме три състезания. Това съобщи за БТА Боби Крумов от Спортен клуб Кайлъка Райдърс. Той добави, че последното от тях ще бъде национален шампионат. В надпреварите освен състезателен ВМХ ще има и отворена категория, за да може да има масовост. Да могат повече хора да се запознаят с дисциплината. Първата дата е 17 май, неделя.  Второто състезание ще бъде на 7 юни, а третото – на 4 и 5 юли.

Боби Крумов е състезател по планинско колоездене повече от 20 години. За БТА той каза, че това, което правят в Плевен е нещо, което го няма другаде. Пистата е точно тук, защото това е родният му град. Крумов помни, че през детството му не е имало нито къде да кара, нито къде да тренира. През годините по време на подготовката си за планинското колоездене той се е интересувал, чел  и разбрал, че дисциплината състезателен БМХ и карането на трасе за нея дават основата на уменията на колоездачите в различните дисциплини, включително пистовото и шосейното колоездене. Според негова информация някой от топ колоездачите, които ще участват в Джиро д'Италия , което ще премине през нашата страна в ранната си възраст са тренирали състезателен БМХ. А това е нещото, което липсва в България. У нас започваме да караме без да имаме основата, защото няма трасета, на които да тренираме.

Боби Крумов разказа още, че когато е бил малък, в съседен двор са обособили вело трасе, на което дори са провели едно състезание. С изграждането на пистата в Плевен той е искал да създаде условия, предимно за децата. Построяването й до това състояние е отнело повече от 10 години. Предстои нейното реновиране за предстоящите състезания през лятото, защото все още й липсват подходяща настилка, осветление, прилежащи съоръжения. Това, с което разполагат в момента, като почва и повърхностен слой дава възможност за практикуване на дисциплината и на децата от Плевен да има къде контролирано да карат колело, да опитват различни преминавания на техническите елементи по трасето и да тренират на обособено място.

Проектът, по който е направено плевенското трасе е за Клас 2 на Международния колоездачен съюз (UCI), което дала възможност за провежда на редовни тренировъчни занимания. Когато се направят необходимите подобрения, то ще може да приема състезания до ранг европейски шампионат. Дължината на трасето е 380 метра.

Тази година е третата, през която в Плевен ще има състезания. През милата се състоя първият лицензиран Държавен личен и отборен шампионат по състезателен БМХ в различните възрастови групи. Според Крумов все още българските състезатели не са готови да представят страната на големи международни прояви. Нужно е да се трупа опит. Има нужда някои от тях да бъдат изпратени на лагер, заедно с колоездачи от чужбина. Той добави, че имаме ли трасе, ще започнат да идват не само чужди спортисти, но и треньори, които да обучават българските деца. Вече са създадени контакти с лицензиран английски треньор, който е готов да дойде в България.

Колоездачният клуб в Плевен е "Кайлъка Райдърс". В началото дейността му е била насочена към планинското колоездене. Вече развива и дисциплината състезателен БМХ. През годините клубът е организирал състезания по спускане в парк "Кайлъка".

