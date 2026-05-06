  Моника Берова в предаването "Аз съм"

Моника Берова в предаването "Аз съм"

Моника Берова е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти "Аз съм". Тя е сред волейболистките на Славия. В редиците на "белите" състезателката се подвизава като посрещач.

"Започнах с волейбола доста спонтанно, бях в осми клас и тогава моята най-добра приятелка тренираше в Славия. В часовете по физическо играехме заедно, оттам се запалих. Един ден реших да отида с нея на тренировка и оттогава не съм излизала от залата. Не, това не беше моят първи избор относно спорта, минала съм през много – таекуондо, тенис на маса, тенис на корт. Последният спорт беше този, с който се занимавах преди волейбола, но го спрях поради различни обстоятелства и така се срещнах с волейбола", разказва тя своите първи стъпки.

"Никой от моите родители не е спортувал, особено волейбол. Моят баща се е занимавал с баскетбол, когато е бил малък и дядо ми е бил ски скачач. Моите родители никога не са се месили в моя избор, винаги са ме подкрепяли във всичко, с което искам да се занимавам или се захвана. Винаги са били до мен, за което много им благодаря", споделя един от талантите на "белите".

"Играя като четворка, винаги ми е боло мечта да се подвизавам на този пост след започването ми с волейбола. Смятам, че засега се представям добре", каза още 185-сантиметровата волейболистка.

18-годишната състезателка говори и за своята кариера до този момент.

"Мисля, че кариерата ми се развива добре. Старя се всеки ден, тренирам усилено, слушам треньорите и като най-скорошни цели се надявам да вземем медал на предстоящото републиканско първенство. Относно по-далечните ми цели, такава е да играя на възможното най-високо ниво в спорта, да стана професионален играч, който да бъде широко познат. Една от мечтите ми е да играя в чужбина", коментира Берова.

