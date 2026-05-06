Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

  • 6 май 2026 | 16:57
  • 310
  • 0

Треньорът по кикбокс и муай тай Драгомир Йорданов бе гост в "Sportal Fight Club".

Основателят и главен треньор на СК "Десант" в Добрич коментира изминалите успехи на неговите ученици и предстоящите предизвикателства пред тях. Припомняме, че през февруари 19-годишният възпитаник на "Десант" Жулиен Риков спечели Гран При турнира на SENSHI в категория до 77 килограма, като записа три впечатляващи успеха в рамките на една вечер на ринга във Варна.

На същата галавечер и световният шампион на WAKO Диян Димитров, който също е ученик на Драгомир Йорданов, се качи на ринга в дуел извън Гран При турнира. Йорданов споделя, че по негово мнение, Димитров е спечелил тази битка, въпреки че съдийското решение не е било в негова полза.

Сега пред Йорданов стои още едно предизвикателство на международната бойна верига SENSHi. Друг негов спортист, Михаил Велчовски, ще стъпи в битка в резервна среща от Гран При турнир до 70 килограма. Йорданов разкрива, че Велчовски се подготвя за няколко тежки двубоя, тъй като в този тип турнири много често се налага влизането на резерва в основната схема.

Вижте цялото интервю с бившия ММА боец и кикбоксьор, в което той разказва за началото на СК "Десант" в Добрич, методите му на тренировки и качествата, които правят един боец успешен:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

  • 6 май 2026 | 14:14
  • 418
  • 0
UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

  • 6 май 2026 | 14:06
  • 527
  • 0
България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

  • 6 май 2026 | 12:01
  • 601
  • 0
Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

  • 5 май 2026 | 17:13
  • 918
  • 0
Том Аспинал все по-близо до завръщане

Том Аспинал все по-близо до завръщане

  • 5 май 2026 | 12:17
  • 1068
  • 0
Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

  • 5 май 2026 | 11:14
  • 4217
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 10643
  • 46
11-те на Славия и Септември (Сф)

11-те на Славия и Септември (Сф)

  • 6 май 2026 | 16:21
  • 2063
  • 6
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 8600
  • 16
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 31738
  • 208
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 34335
  • 43
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 4209
  • 1