Драгомир Йорданов: Най-важното за бойците е да бъдат интелигентни и отворени към учене

Треньорът по кикбокс и муай тай Драгомир Йорданов бе гост в "Sportal Fight Club".

Основателят и главен треньор на СК "Десант" в Добрич коментира изминалите успехи на неговите ученици и предстоящите предизвикателства пред тях. Припомняме, че през февруари 19-годишният възпитаник на "Десант" Жулиен Риков спечели Гран При турнира на SENSHI в категория до 77 килограма, като записа три впечатляващи успеха в рамките на една вечер на ринга във Варна.

На същата галавечер и световният шампион на WAKO Диян Димитров, който също е ученик на Драгомир Йорданов, се качи на ринга в дуел извън Гран При турнира. Йорданов споделя, че по негово мнение, Димитров е спечелил тази битка, въпреки че съдийското решение не е било в негова полза.

Сега пред Йорданов стои още едно предизвикателство на международната бойна верига SENSHi. Друг негов спортист, Михаил Велчовски, ще стъпи в битка в резервна среща от Гран При турнир до 70 килограма. Йорданов разкрива, че Велчовски се подготвя за няколко тежки двубоя, тъй като в този тип турнири много често се налага влизането на резерва в основната схема.

Вижте цялото интервю с бившия ММА боец и кикбоксьор, в което той разказва за началото на СК "Десант" в Добрич, методите му на тренировки и качествата, които правят един боец успешен: