Елизара Янева отпадна на WTA 125 в Истанбул

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева отпадна във втория кръг на сингъл на WТА 125 турнира на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка загуби от Алис Тюбело (Франция), номер 256 в световната ранглиста, с 1:6, 1:6 за точно час на корта.

Янева направи два пробива в мача, но седем пъти не удържа подаването си и приключва участие в надпреварата.

Преди два дни националката се наложи над представителката на домакините Айла Аксу и записа първа победа в турнирите от Женската тенис асоциация.