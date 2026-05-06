Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

ММА боецът Цветомир Тодоров ще се бие за първа професионална титла на 27 юни. Той излиза срещу друг непобеден боец Ерик Кортес (САЩ). Битката ще се проведе в Хард Рок Хотел в Сакраменто (САЩ). Победителят ще си тръгне с междинния пояс на организацията „А1 Комбат“ в категория перо, споделят от "Спортната джунгла".

22-годишният Тодоров е с актив от 4 победи (2 с нокаут, 1 със събмишън). Той замина за САЩ преди четири години, за да преследва своята мечта след силна кариера в аматьорското ММА. Българинът тренира в залата на UFC звездата Бенийл Дариуш и е сред основните му спаринг партньори.

Кортес също е с 4 победи (1 със събмишън) от 4 мача. Той тренира в прочутата зала „Тийм Алфа Мейл“, собственост на UFC легендата Юрая Фейбър. Галавечерта ще се предава от стрийминг платформата на UFC – UFC Fight Pass.