Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

  • 6 май 2026 | 15:59
  • 235
  • 0
Цветомир Тодоров ще се бие за титла в САЩ

ММА боецът Цветомир Тодоров ще се бие за първа професионална титла на 27 юни. Той излиза срещу друг непобеден боец Ерик Кортес (САЩ). Битката ще се проведе в Хард Рок Хотел в Сакраменто (САЩ). Победителят ще си тръгне с междинния пояс на организацията „А1 Комбат“ в категория перо, споделят от "Спортната джунгла".

22-годишният Тодоров е с актив от 4 победи (2 с нокаут, 1 със събмишън). Той замина за САЩ преди четири години, за да преследва своята мечта след силна кариера в аматьорското ММА. Българинът тренира в залата на UFC звездата Бенийл Дариуш и е сред основните му спаринг партньори.

Кортес също е с 4 победи (1 със събмишън) от 4 мача. Той тренира в прочутата зала „Тийм Алфа Мейл“, собственост на UFC легендата Юрая Фейбър. Галавечерта ще се предава от стрийминг платформата на UFC – UFC Fight Pass.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

Макс Холоуей коментира слуховете за мач с Конър Макгрегър

  • 6 май 2026 | 14:14
  • 416
  • 0
UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

UFC обяви главното събитие за галата в Баку през юни

  • 6 май 2026 | 14:06
  • 526
  • 0
България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

  • 6 май 2026 | 12:01
  • 601
  • 0
Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

  • 5 май 2026 | 17:13
  • 918
  • 0
Том Аспинал все по-близо до завръщане

Том Аспинал все по-близо до завръщане

  • 5 май 2026 | 12:17
  • 1068
  • 0
Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

  • 5 май 2026 | 11:14
  • 4216
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 10555
  • 46
11-те на Славия и Септември (Сф)

11-те на Славия и Септември (Сф)

  • 6 май 2026 | 16:21
  • 2000
  • 6
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 8530
  • 16
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 31678
  • 208
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 34257
  • 43
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 4196
  • 1