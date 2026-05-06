Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов отпадна в първия кръг в Испания

Иван Иванов отпадна в първия кръг в Испания

  • 6 май 2026 | 15:28
  • 617
  • 0
Иван Иванов отпадна в първия кръг в Испания

Националът на България за купа "Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Иванов, който записа две победи в квалификациите, за да стигне до основната схема, отстъпи пред седмия поставен Жофри Бланкано (Франция) с 2:6, 1:6.

Срещата продължи час и 44 минути.

Участието си обаче продължава друг българин - Илиян Радулов, който записа успех на старта на основната схема във вторник и във втория кръг ще се изправи срещу словенеца Жига Шешко.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елизара Янева отпадна на WTA 125 в Истанбул, но ще запише ново рекордно класиране

Елизара Янева отпадна на WTA 125 в Истанбул, но ще запише ново рекордно класиране

  • 6 май 2026 | 12:31
  • 437
  • 0
Гоф, Швьонтек и други топ тенисистки подкрепят Сабаленка и обмислят бойкот

Гоф, Швьонтек и други топ тенисистки подкрепят Сабаленка и обмислят бойкот

  • 6 май 2026 | 10:25
  • 6163
  • 4
Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

Колега на Новак Джокович: Защо да не спечели 25-и Голям шлем? Никой не бива да го подценява!

  • 6 май 2026 | 08:45
  • 1784
  • 1
28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

28 български тенисисти ще играят във втория кръг на турнира от "Тенис Европа" в Бургас

  • 6 май 2026 | 08:35
  • 1115
  • 0
Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

Сабаленка е готова да бойкотира Големия шлем

  • 5 май 2026 | 16:58
  • 14396
  • 21
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг в Санта Маргерита ди Пула

  • 5 май 2026 | 16:08
  • 739
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

ЦСКА с шанс да е поставен на старта в ЛЕ, а Локо (Пд) - не, “червените” зависят от 6 държави

  • 6 май 2026 | 14:41
  • 10532
  • 41
11-те на Славия и Септември (Сф)

11-те на Славия и Септември (Сф)

  • 6 май 2026 | 16:21
  • 1986
  • 3
Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

Хулио Веласкес: Да спечелиш титлата в България в този контекст е нещо брутално

  • 6 май 2026 | 14:46
  • 8507
  • 16
Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

Драма с билетите за финала - ЦСКА и Локо (Пловдив) не могат да се разберат

  • 6 май 2026 | 10:20
  • 31654
  • 205
Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

Лудогорец без голяма част от титулярите и срещу Левски

  • 6 май 2026 | 09:59
  • 34236
  • 43
“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

“Плажните лъвове” на България с последни тренировки преди Лигата на нациите

  • 6 май 2026 | 13:19
  • 4190
  • 1