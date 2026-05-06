  България с 27 медала от Европейската купа по савате в Пловдив

  • 6 май 2026 | 12:01
България спечели 27 медала (13 златни, 4 сребърни и 10 сребърни) на Европейска купа по савате, която се проведе в зала „Сила“ в Пловдив с подкрепата на фондация “Съвет за спортно развитие - Пловдив”.

“Преди 2 месеца създадохме фондацията с ясната цел да подпомагаме спорта. Радвам се, че и на това състезание виждаме толкова много млади хора, обединени и надъхани от каузата на спорта. Това дава смисъл на нашата работа. За това време сме финансирали събития с участието на над 2000 деца. И ще продължим да подкрепяме спортните дейности в Пловдив“, каза председателят на фондация „Съвет за спортно развитие - Пловдив“ Иван Пашов, който получи специална купа от организатори за оказаната подкрепа.

В Европейската купа взеха участие състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички формати.

„След повече от 20 години опит в организацията на савате състезания, можем честно да кажем, че това беше едно от най-впечатляващите и вълнуващи събития, които сме създавали досега! Получихме невероятни отзиви от всички отбори. Проведохме Международен тренировъчен лагер със световни шампиони, Европейска купа по Савате с ранкинг – за пръв път в света за нашия спорт. Незабравима гала вечер Combat & Savate Pro TOPSPFL06. Благодарим на нашите партньори, изключителните ни треньори, всички отбори, атлети, съдии и доброволци. Това беше нова стъпка за развитието на савате в България и света.“, заяви председателят на Българската федерация по савате Георги Танчев.

В събитието участва и златното момиче на Пловдив, набиращата все по-голяма популярност млада певица Елизабет Армен.

На турнира присъстваха още директорът на спортното училище „Васил Левски Ружка Генова и Малвина Недевска, експерт в отдел „Спорт и младежки дейности“ в Община Пловдив

Отличниците за България

Златни медали: Стефани Александрова, Моника Ценкова, Йордан Йорданов, Михаел Иванов, Вероника Бецинска, Никола Цанев, Иван Луканов, Вероника Димитрова, Аия Спасова, Мирослав Петров, Александър Ангелов, Мартин Иванов, Катерина Бейчева

Сребърни медали: Васил Москов, Жозефин Цекова, Иван Абаджиев, Емил Цанев

Бронзови медали: Виктория Атанасова, Габриела Ценкова, Ванко Иванов, Ростислав Тодоров, Кристиян Веселинов, Ванислава Стоянова, Доротея Тонева, Александра Макавеева, Кирил Андонов, Йоан Лазаров

Атанас Божилов срещу опасен англичанин в супер бой на SENSHI 31 Gladiators

