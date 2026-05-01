  2. Национал (София) U16
  3. Национал надви Ботев (Пд) в голово шоу при 16-годишните

  • 1 май 2026 | 16:21
Национал надви Ботев (Пд) в голово шоу при 16-годишните

Национал постигна убедителен успех с 4:2 над Ботев в Пловдив в дербито на втората осмица от 25-ия кръг на Елитната група до 16 години. Головете за победителите отбелязаха Красимир Тютюнджиев, Марти Цветанов, Даниел Иванов и Боян Цеков, докато за "канарчетата" се разписаха Мирослав Минчев и Владимир Николов.

Домакините започнаха по впечатляващ начин и още в първия половин час на практика решиха изхода на двубоя, реализирайки три безответни попадения. Още в 6-ата минута Красимир Тютюнджиев откри резултата след центриране и отлично насочен удар с глава. Само 11 минути по-късно Марти Цветанов удвои преднината на своя тим, а в 30-ата минута Даниел Иванов направи резултата класически – 3:0.

Гостите от Ботев все пак намериха път обратно в мача 10 минути преди почивката. След разбъркване при изпълнение на корнер Мирослав Минчев се оказа най-съобразителен и намали на 3:1. През втората част "канарчетата" стартираха по-активно и още в 50-ата минута Владимир Николов реализира второ попадение за своя тим, връщайки интригата в срещата.

Последваха силни минути за гостите, които натиснаха и създадоха още опасни положения в търсене на изравняването. Вместо това обаче, в 66-ата минута Национал нанесе решаващия си удар. Боян Цеков се разписа за 4:2 и окончателно подпечата успеха на своя отбор.

С победата Национал затвърди доброто си представяне във втората осмица на Елитната група до 16 години, докато Ботев ще търси бързо завръщане на победния път в следващия кръг.

Още от БГ Футбол

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

  • 1 май 2026 | 14:26
  • 502
  • 0
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9163
  • 52
Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

  • 1 май 2026 | 14:17
  • 1086
  • 1
Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

  • 1 май 2026 | 13:41
  • 1149
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

  • 1 май 2026 | 13:10
  • 3555
  • 5
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10202
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 9163
  • 52
11-те на Септември (София) и Монтана

11-те на Септември (София) и Монтана

  • 1 май 2026 | 16:23
  • 384
  • 0
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 8528
  • 14
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 26928
  • 121
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 10202
  • 13
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 15317
  • 30