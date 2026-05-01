Национал надви Ботев (Пд) в голово шоу при 16-годишните

Национал постигна убедителен успех с 4:2 над Ботев в Пловдив в дербито на втората осмица от 25-ия кръг на Елитната група до 16 години. Головете за победителите отбелязаха Красимир Тютюнджиев, Марти Цветанов, Даниел Иванов и Боян Цеков, докато за "канарчетата" се разписаха Мирослав Минчев и Владимир Николов.

Домакините започнаха по впечатляващ начин и още в първия половин час на практика решиха изхода на двубоя, реализирайки три безответни попадения. Още в 6-ата минута Красимир Тютюнджиев откри резултата след центриране и отлично насочен удар с глава. Само 11 минути по-късно Марти Цветанов удвои преднината на своя тим, а в 30-ата минута Даниел Иванов направи резултата класически – 3:0.

Гостите от Ботев все пак намериха път обратно в мача 10 минути преди почивката. След разбъркване при изпълнение на корнер Мирослав Минчев се оказа най-съобразителен и намали на 3:1. През втората част "канарчетата" стартираха по-активно и още в 50-ата минута Владимир Николов реализира второ попадение за своя тим, връщайки интригата в срещата.

Последваха силни минути за гостите, които натиснаха и създадоха още опасни положения в търсене на изравняването. Вместо това обаче, в 66-ата минута Национал нанесе решаващия си удар. Боян Цеков се разписа за 4:2 и окончателно подпечата успеха на своя отбор.

С победата Национал затвърди доброто си представяне във втората осмица на Елитната група до 16 години, докато Ботев ще търси бързо завръщане на победния път в следващия кръг.