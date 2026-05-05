Босът на Фратрия след загубата от Вихрен: Ще видим кой е с нас в една лодка и кой ще отпадне от нея

Фратрия излезе с изявление на клубния собственик Виктор Бакуревич след вчерашната загуба с 1:2 от Вихрен. По този начин "братлетата" отстъпиха второто място на отбора на Янтра (Габрово), който пък победи дубъла на ЦСКА с 1:0.

"И така – загубихме. Да кажа, че сме заслужавали победата – не мога. Не я заслужавахме. Но не мога да кажа и че се отказваме от борбата – не се отказваме. Треньорският щаб ще продължи своята работа във всеки случай, независимо от крайния резултат. Ние градим за напред и за дълго.

Ще видим кой е с нас в една лодка и кой ще отпадне от нея. Аз ценя съвестните хора, хората с характер, хората, които се борят докрай. Всичко останало за мен не е толкова важно. Действаме, продължаваме напред. Имаме шанс", сподели Бакуревич.