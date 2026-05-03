Георги Жеков и Маринела Нинева спечелиха титлите на Националния шампионат по планинско бягане

Георги Жеков и Маринела Нинева спечелиха титлите на Националния шампионат по планинско бягане. Чепеларе прие Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане, със старт-финална зона на площад „Олимпийски“ в родопския град. От централната част на Чепеларе трасето отведе участниците към Мечи чал, след което бегачите отново се върнаха за финал на площад „Олимпийски“. Надпреварата, която се проведе при необичайни за месец май снежни условия, събра състезатели в различни възрастови групи – мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и под 18 г., както и момчета и момичета под 16 г.

При мъжете шампион на България стана Георги Жеков от „Локомотив“ – Дряново. Първенецът от националния шампионат по трейл бягане през март измина дистанцията от 15.2 км с 840 м денивелация за 1:08:24 и добави нова национална титла към силния си сезон.

При жените победата спечели Маринела Нинева от „Локомотив“ – Дряново. Шампионката на България в маратона и полумаратона беше най-бърза по трасето от 15.2 км с 840 м денивелация и финишира за 1:18:45.

Шампиони на България по планинско бягане – изкачване и спускане, Чепеларе:

Момичета под 16 години – 2.5 км, 100 м денивелация: Габриела Иванова, „Балкан“ – Ботевград – 12:06

Момчета под 16 години – 2.5 км, 100 м денивелация: Боян Вучков, „Атлетик 90“ – Луковит – 10:06

Девойки под 18 години – 5.1 км, 250 м денивелация: Милена Павлова, „Балкан“ – Ботевград – 28:02

Юноши под 18 години – 5.1 км, 250 м денивелация: Радослав Колев, „Милка Михайлова“ – Перник – 21:33

Девойки под 20 години – 7.6 км, 420 м денивелация: Симона Гочева, „Лидер“ – Нова Загора – 42:45

Юноши под 20 години – 7.6 км, 420 м денивелация: Стилиан Александров, „Берое“ – Стара Загора – 34:14

Жени – 15.2 км, 840 м денивелация: Маринела Нинева, „Локомотив“ – Дряново – 1:18:45

Мъже – 15.2 км, 840 м денивелация: Георги Жеков, „Локомотив“ – Дряново – 1:08:24