  • 3 май 2026 | 19:36
Боян Вучков и Габриела Иванова са най-малките шампиони на България в планинското бягане

Националният шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане се проведе на 3 май със старт-финал площад „Олимпийски“ в град Чепеларе в Родопа планина се проведе при необичайни зимни условия – сняг и ниски температури. Първият старт бе при момчетата под 16 години на 2.5 км (денивелация 100 м) и бе напълно доминиран от Боян Вучков (Атлетик 90 – Луковит). Той преодоля разстоянието за 10:06. Повече от 200 метра зад него бе Данаил Чотов (Тийм Клявков – Пловдив), който заслужи среброто с 10:51. Марин Манолов донесе медал за „Атлет 2004“ – Малко Търново с трето място и резултат 11:26.

Медалите при момичетата на тази дистанция поеха към Ботевград, Стара Загора и Перник. Габриела Иванова (Балкан – Ботевград) бяга 12:06 и изпревари Никол Минчева (Берое – Стара Загора) в битката за титлата. Миа Бъзовска (Милка Михайлова – Перник) е бронзовата медалистка с 13:20.

