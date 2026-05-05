Легендарният EnVyUs може да се завърне в Counter-Strike

Известният коментатор в CS - Себастиен "KRL" Перез, съобщи, че Team Envy води разговори за придобиване на целия състав на 3DMAX. Подобен ход би означавал завръщането на легендарния EnVyUs, който спечели Мейджъра в Клуж-Напока през 2015 г.

Тогава през EnVyUs преминаха играчи като kennyS. NBK- и apEX. Настоящият състав на 3DMAX е сред най-силните френски проекти. В него се подвизават misutaaa, Maka, Lucky, Ex3rcice и Graviti. Твърди се, че друга организация от Франция също е в напреднали преговори със състава.