Мениджър иска 1 милион долара за 19-годишен талант в Counter-Strike

Мениджърът на отбора по Counter-Strike на FUT - Нейтън "Garrixer" Клорек, разкри, че от The MongolZ са поискали шестцифрена сума, близка до $1 милион, за трансфера на Азбаяр "Senzu" Мункхболд.

Заради високата цена повечето организации предпочитат да привличат играча под наем, вместо да го купуват. Senzu остава един от най-желаните играчи на пазара, особено след силните изяви на FUT.

Именно под наем се подвизава 19-годишният играч в момента. Той е част от звездната петица на BC.Game заедно със s1mple и electroNic. Преди това, отново под наем, се подвизаваше той в Passion UA.

