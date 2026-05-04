Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Мениджър иска 1 милион долара за 19-годишен талант в Counter-Strike

Мениджър иска 1 милион долара за 19-годишен талант в Counter-Strike

  • 4 май 2026 | 10:19
  • 368
  • 0
Мениджър иска 1 милион долара за 19-годишен талант в Counter-Strike

Мениджърът на отбора по Counter-Strike на FUT - Нейтън "Garrixer" Клорек, разкри, че от The MongolZ са поискали шестцифрена сума, близка до $1 милион, за трансфера на Азбаяр "Senzu" Мункхболд.

Заради високата цена повечето организации предпочитат да привличат играча под наем, вместо да го купуват. Senzu остава един от най-желаните играчи на пазара, особено след силните изяви на FUT.

Именно под наем се подвизава 19-годишният играч в момента. Той е част от звездната петица на BC.Game заедно със s1mple и electroNic. Преди това, отново под наем, се подвизаваше той в Passion UA.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

  • 4 май 2026 | 00:25
  • 636
  • 0
Hikari вдигна трофея по 2XKO от EVO Japan

Hikari вдигна трофея по 2XKO от EVO Japan

  • 3 май 2026 | 20:17
  • 427
  • 0
Турнирът по електронни спортове EVO влезе в Рекордите на Гинес

Турнирът по електронни спортове EVO влезе в Рекордите на Гинес

  • 3 май 2026 | 12:23
  • 974
  • 0
Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

  • 3 май 2026 | 11:06
  • 565
  • 0
Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

  • 2 май 2026 | 18:57
  • 506
  • 0
LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

  • 2 май 2026 | 13:52
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 2894
  • 17
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 4588
  • 14
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 6571
  • 5
Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

Ман Сити няма право на грешка в гостуването на Евертън

  • 4 май 2026 | 07:04
  • 4380
  • 8
Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

Челси продължава да търси изход от кризата в коварен сблъсък с Нотингам

  • 4 май 2026 | 07:29
  • 3355
  • 1
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 23:55
  • 33595
  • 63