ESL Pro League се мести в Саудитска Арабия за 2027

Организаторите на турнири по електронни спортове от ESL обявиха , че сезон 25 на турнирът по Counter-Strike - ESL Pro League, ще се проведе в Саудитска Арабия между 4 и 14 март 2027 година, като ще разполага с награден фонд от $1,250,000.
Форматът включва 12 глобални покани и още 4 за победителите от регионалните ESL Challenger лиги. Това ще бъде първото издание на Pro League извън традиционните локации в Европа, САЩ и Бразилия, след придобиването на ESL от Savvy Games Group през 2022.
