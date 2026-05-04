МОК е преустановил работата на специалната си комисия по електронни спортове

Международният олимпийски комитет (МОК) е преустановил работата на своята специална комисия по електронни спортове, съобщава японското издание Livedoor.

В МОК все още има силна опозиция срещу това електронните спортове да бъдат считани за спорт. Президентът на МОК Кърсти Ковънтри изпрати писмо до членовете на комисията по електронни спортове през януари. В него тя предложи да се преразгледа позицията на комисията относно развитието на дисциплината, тъй като смята, че следващият етап ще изисква по-цялостен подход, който да е в съответствие с общата стратегия на централата.

Представители на МОК заявиха, че считат работата на комисията за „завършена“.

През октомври МОК отмени плановете си да проведе Олимпийски игри по електронни спортове в Саудитска Арабия. И двете страни възнамеряват да преследват амбициите си в областта на електронните спортове по различни начини. По това време от организацията заявиха, че възнамеряват да разработят нов подход към Олимпийските игри по електронни спортове.

МОК обяви намерението си да проведе тези игри през юни 2024-а. Преди това олимпийската централа организира седмица на електронните спортове, а през септември 2023-а организацията създаде и специална комисия.