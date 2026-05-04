M80 спечели златото от Thunderpick World Championship NA

Отборът на M80 спечели турнирът Thunderpick World Championship 2026 за Северна Америка, след като победи Wildcard с 2:0 (16-14, 13-10) във финала.

Турнирът премина при хаотични обстоятелства, като голяма част от мачовете завършиха служебно заради проблеми със съставите, но M80 все пак затвърди добрата си форма на финалните Dust 2 и Inferno.

С успеха тимът се изкачи до 24-то място във VRS и ще участва на Мейджъра в Кьолн, IEM Атланта и CS Asia Championships. Победата донесе и 7,500 долара на M80.

Снимка: Thunderpick

