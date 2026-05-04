Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

Старши треньорът на Орландо Меджик Джамал Моузли е уволнен, съобщи журналистът Шамс Чарания от ESPN. Раздялата между "Магьосниците" и 47-годишния специалист идва по-малко от 24 часа след отпадането от плейофите. Орландо водеше с 3-1 победи срещу първенеца от редовния сезон в Източната конференция на НБА Детройт Пистънс, но в крайна сметка отстъпи с 3-4 успеха. Особено фрапиращо бе поражението на Меджик в мач номер 6 от серията, в който те бяха домакини и на полувремето водеха с 24 точки аванс при 62:38. През второто полувреме обаче Орландо реализира само 19 точки, което доведе до загуба със 79:93.

През последните три години тимът на Меджик е постоянен участник в плейофите, но и трите пъти отпадна още в първия кръг.

В края на март Орландо претърпя и друга унизителна загуба - този път от Торонто Раптърс в мач от редовния сезон, в който канадският тим спечели с 52 точки разлика след рекордната в историята на НБА серия от 31 поредни точки.

Magic president Jeff Weltman, who signed a contract extension just before Orlando’s run to the NBA Cup final four, will lead the team's search for the next head coach. Mosley led the Magic to two division titles and three consecutive winning seasons while dealing with a litany of… https://t.co/MTKhMrqAUV — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026

Моузли бе старши треньор на Орландо от 2021 година насам и за пет години постигна 189 победи и допусна 211 загуби. През 2024 година той подписа нов договор, който бе валиден до лятото на 2028 година.

