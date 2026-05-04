Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

Старши треньорът на Орландо Меджик Джамал Моузли е уволнен, съобщи журналистът Шамс Чарания от ESPN. Раздялата между "Магьосниците" и 47-годишния специалист идва по-малко от 24 часа след отпадането от плейофите. Орландо водеше с 3-1 победи срещу първенеца от редовния сезон в Източната конференция на НБА Детройт Пистънс, но в крайна сметка отстъпи с 3-4 успеха. Особено фрапиращо бе поражението на Меджик в мач номер 6 от серията, в който те бяха домакини и на полувремето водеха с 24 точки аванс при 62:38. През второто полувреме обаче Орландо реализира само 19 точки, което доведе до загуба със 79:93.
През последните три години тимът на Меджик е постоянен участник в плейофите, но и трите пъти отпадна още в първия кръг.
В края на март Орландо претърпя и друга унизителна загуба - този път от Торонто Раптърс в мач от редовния сезон, в който канадският тим спечели с 52 точки разлика след рекордната в историята на НБА серия от 31 поредни точки.
Моузли бе старши треньор на Орландо от 2021 година насам и за пет години постигна 189 победи и допусна 211 загуби. През 2024 година той подписа нов договор, който бе валиден до лятото на 2028 година.
