  Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

  • 4 май 2026 | 17:43
Орландо се раздели с треньора Джамал Моузли

Старши треньорът на Орландо Меджик Джамал Моузли е уволнен, съобщи журналистът Шамс Чарания от ESPN. Раздялата между "Магьосниците" и 47-годишния специалист идва по-малко от 24 часа след отпадането от плейофите. Орландо водеше с 3-1 победи срещу първенеца от редовния сезон в Източната конференция на НБА Детройт Пистънс, но в крайна сметка отстъпи с 3-4 успеха. Особено фрапиращо бе поражението на Меджик в мач номер 6 от серията, в който те бяха домакини и на полувремето водеха с 24 точки аванс при 62:38. През второто полувреме обаче Орландо реализира само 19 точки, което доведе до загуба със 79:93.

През последните три години тимът на Меджик е постоянен участник в плейофите, но и трите пъти отпадна още в първия кръг.

В края на март Орландо претърпя и друга унизителна загуба - този път от Торонто Раптърс в мач от редовния сезон, в който канадският тим спечели с 52 точки разлика след рекордната в историята на НБА серия от 31 поредни точки.

Моузли бе старши треньор на Орландо от 2021 година насам и за пет години постигна 189 победи и допусна 211 загуби. През 2024 година той подписа нов договор, който бе валиден до лятото на 2028 година.

Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

  • 4 май 2026 | 12:34
  • 698
  • 0
Баскетболистките на Партизан с Купата "Ваня Войнова"

Баскетболистките на Партизан с Купата "Ваня Войнова"

  • 4 май 2026 | 11:15
  • 758
  • 0
Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

  • 4 май 2026 | 05:36
  • 4405
  • 0
Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

Детройт сътвори пълен обрат и спечели серията с Орландо

  • 4 май 2026 | 01:39
  • 2441
  • 0
Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

Двама от водещите баскетболисти на Берое изразиха желанието си да останат в тима и през следващия сезон

  • 3 май 2026 | 19:48
  • 1908
  • 1
Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

Даниел Клечков: Основният ни проблем през сезона бяха мачовете с преки конкуренти

  • 3 май 2026 | 19:43
  • 907
  • 0
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16404
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12818
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4472
  • 10
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12053
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 839
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20762
  • 42