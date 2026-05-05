Последният шанс за спиране на руска хегемония в UFC

  • 5 май 2026 | 11:14
Хамзат Чимаев е огромен фаворит срещу Шон Стрикланд. Двамата бойци в средна категория ще се сблъскат в шампионски мач този уикенд — събота, 9 май 2026 г. — на UFC 328, в двубой, подхранван от вражда и предишни общи тренировъчни преживявания.

Според бившия UFC боец и настоящ анализатор Чеъл Сонен, залогът е по-голям от титли и наранено его. По думите на Сонен, Стрикланд е последната надежда на UFC и Америка срещу ерата на Чимаев и цялостното руско нашествие.

„Стрикланд е последната надежда“, каза Сонен пред Ариел Хелуани. „Той е последната линия на защита между бойната общност и това да трябва да гледаме Чимаев през следващия период от време. Помня как предупреждавах UFC… предупреждавах ги за руското нашествие. Идва. Руснаците идват… Освен ако не искате цяла група момчета с бради и без мустаци да влязат и да ви вземат всички пояси, единственият начин да ги спрете е да не им давате възможност.

Като борец мога да ви кажа, че тази култура е на различно ниво на коравина, а Стрикланд наистина е нашата последна линия на защита. Ако Чимаев пробие Шон Стрикланд, по-добре свиквайте с ерата на Чимаев, защото тя няма да си тръгне скоро.“

Наистина, напоследък има промяна и отдръпване от подписването с руски таланти, тъй като много от водещите перспективни бойци от тази част на света вече се присъединяват към състава на PFL. Освен ако някой изгряващ руски боец не е съотборник на Чимаев или Ислам Махачев, той често среща много по-труден път към състава на UFC в сравнение с произволен американски боец с баланс 6-0, който получава шанс в Contender Series.

