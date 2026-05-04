Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел Тел Авив проведе тренировка по-рано днес в зала "Арена Ботевград", където утре играчите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу испанския колос Реал Мадрид в среща от плейофите на Евролигата. "Лос бланкос" водят с 2-0 победи и играещият у нас домакинските си мачове израелски тим се нуждае от задължителан победа, за да избегне елиминацията. Срещата започва в 19:00 ч. наше време.

Заниманието бе изгледане от президента на БК Левски Константин Папазов. Както е известно, Тити е близък приятел на гръцкия наставник на Апоел.

Ако се стигне до четвърти мач в серията, той отново ще е в Ботевград - в четвъртък, като ще започне в 21:00 часа българско време.

Апоел продължава да търси първа победа срещу "лос меренгес", след като загуби и двата си двубоя с мадридчани в редовния сезон. В единия от тях, в края на ноември, отново в "Арена Ботевград", Реал излъга Апоел със 75:74.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg