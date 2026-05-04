  Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел Тел Авив проведе тренировка по-рано днес в зала "Арена Ботевград", където утре играчите на Димитрис Итудис ще се изправят срещу испанския колос Реал Мадрид в среща от плейофите на Евролигата. "Лос бланкос" водят с 2-0 победи и играещият у нас домакинските си мачове израелски тим се нуждае от задължителан победа, за да избегне елиминацията. Срещата започва в 19:00 ч. наше време.

Заниманието бе изгледане от президента на БК Левски Константин Папазов. Както е известно, Тити е близък приятел на гръцкия наставник на Апоел.

Ако се стигне до четвърти мач в серията, той отново ще е в Ботевград - в четвъртък, като ще започне в 21:00 часа българско време.

Апоел продължава да търси първа победа срещу "лос меренгес", след като загуби и двата си двубоя с мадридчани в редовния сезон. В единия от тях, в края на ноември, отново в "Арена Ботевград", Реал излъга Апоел със 75:74.

Реал Мадрид пристигна в България

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Евертън 0:0 Манчестър Сити, сериозни пропуски на "гражданите"

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

