Желко Лукаич: Тежко е да загубиш с една атака, дано този мач повиши интереса към баскетбола

Треньорът на Спартак Плевен Желко Лукаич нямаше как да не е разочарован след инфарктната загуба от Черно море (91:94) в 1/4-финала на Sesame НБЛ. Той призна, че е тежко тимът му да загуби по този начин с една атака в края, но пък допълни, че се надява този зрелищен сблъсък да повиши интереса към баскетбола в България.

"Тежко е да загубиш с една атака. Мисля, че през целия мач имахме добър контрол. Знаехме, че големият проблем може да е с нашата борба в защита и съответно с тяхната борба в нападение. Контролирахме добре мача със защитата ни, особено през първото полувреме. Но трябваше да затворим мача по-добре. Играхме добре, върнахме Плевен на добро ниво в българския баскетбол. Може би и умората малко ни натежа. Трябваше да направим промени и се надявам, че хората, които гледаха по телевизията, видяха един мач, който може да повиши популярността на баскетбола, а съответно, това да повлияе и на националния отбор. Това е наистина страхотен спорт. Не искам да правя анализи, те се правят след сезона. Благодаря на играчите за свършената работа и за начина, по който изиграха този плейоф. В Сърбия казваме: "Каквото зависи от нас, го направихме и една топка реши мача". Мисля, че изиграхме добри мачове в края на първенството", заяви Лукаич.

След това той бе попитан какъв отбор е заварил в началото и как изглежда Спартак сега.

"Заварих отбор с лоши резултати, който бе паднал психически. Първата ми задача бе да вдигна отбора, да го накарам да си повярва. Опитахме да работим с младите. Със сигурност виждам добро бъдеще, ако се работи правилно. Успяхме да попълним състава с Айзея и Флорвиъс. Важно е да имаш добър тренировъчен процес, за да вдигнеш един отбор. И точно това направихме. Това беше моята задача, аз това обичам - да се тренира здраво. Във всеки двубой бяхме тежък съперник - на Балкан, на Рилски, на Черно море. Да незабравяме и Локо (Пд). Накрая остават четирите най-добри отбора", каза още сърбинът.

Наставникът коментира и бъдещето си начело на Спартак.

"Аз дадох дума на Богдан. Бях близо да завърша кариерата си. Доста млад станах треньор. Далеч са моите първи битки. Но още ме вълнува атмосферата и играчите, каза още Лукаич.

Накрая той благодари на феновете, но и направи забележка на организаторите заради ексцесиите в края на мача.

"Искам да кажа голямо благодаря на феновете. Те дойдоха и от Плевен дотук. Те знаят, че да загубиш с една стрелба е и въпрос на късмет. Аплодираха ни след края на двубоя. Атмосферата е това, което искаме да има в баскетбола и това се случи днес. Искам това да бъде изконтролирано, защото накрая имахме футболна атмосфера. Нито един играч не заслужава да го замерват с предмети. Никой не е провокирал. Съдийството бе на високо ниво, мачът бе интересен, но не искам да виждам такива неща", завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg