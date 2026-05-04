Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

  • 4 май 2026 | 19:24
Играчът на Апоел Тел Авив Леви Рандолф заяви пред Sportal.bg в навечерието на мач №3 с Реал Мадрид от плейофите на Евролигата, че израелският тим трябва да засили защитата си, ако иска да удължи серията между двата тима. Испанският гарнд води с 2-0 победи и е на един успех от класиране на Финалната четворка, а утре от 19:00 часа двата отбора ще премерят силите си в "Арена Ботевград".

- Само ден преди големия мач угре, как се чувствате? Чувствате ли се готови да останете в серията?

- Чакаме с нетърпение срещата утре. Това е планът - да излезем и да спечелим. За нас мачът е всичко или нищо. Проведохме добра тренировка, добра сесия с гледане на записи. Ще направим някои настройки в играта ни и ще се опитаме да изпълним нещата, които треньорът иска от нас, за да успеем да спечелим мача.

- Кое е най-важното, което трябва да направите по различен начин от първите две срещи, за да спечелите утре?

- За да печелиш мачове, всичко опира до защитата. Това си говорихме - да засилим защитата, да сме внимателни с топката, да се справим добре с напрежението. Трябва да правим добре малките неща и просто да изпълняваме нещата.

- Послание към феновете за утре?

- Ценим ви, продължавайте да ни помагате с вашата подкрепа. Благодарим ви, че сте до нас. Феновете винаги са важни и чакаме с нетърпение да постигнем добър резултат утре. Това е целта. Благодарим ви.

