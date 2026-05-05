Масай Ужири пое изпълнителната власт в Далас Маверикс

Масай Ужири е новият президент на Далас Маверикс, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

55-годишният Ужири прекара 12 години във фронт офиса на Торонто Раптърс и бе архитект на отбора, който спечели титлата през сезон 2018/19. Преди това той бе и генерален мениджър в Денвър Нъгетс, а през сезон 2012/13 спечели наградата за "Управленец на годината" в НБА.

Роденият във Великобритания Ужири заема мястото на Нико Харисън, който бе освободен от задълженията си на 11 ноември. Харисън придоби печална слава, след като през зимата на миналата година размени звездата на отбора Лука Дончич за центъра ветеран от Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис, който пък тази зима бе изпратен в състава на Вашингтон Уизардс.

Далас завърши сезона в НБА с 26 победи и 56 загуби, което бе най-лошото постижение за тексасци за последните осем години. Единственият лъч светлина пък бе добрата игра на новобранеца Купър Флаг, който на 19 години записа средно по 21 точки на мач и спечели приза за най-добър млад играч.