Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Масай Ужири пое изпълнителната власт в Далас Маверикс

Масай Ужири пое изпълнителната власт в Далас Маверикс

  • 5 май 2026 | 02:25
  • 138
  • 0
Масай Ужири пое изпълнителната власт в Далас Маверикс

Масай Ужири е новият президент на Далас Маверикс, съобщиха от клуба от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

55-годишният Ужири прекара 12 години във фронт офиса на Торонто Раптърс и бе архитект на отбора, който спечели титлата през сезон 2018/19. Преди това той бе и генерален мениджър в Денвър Нъгетс, а през сезон 2012/13 спечели наградата за "Управленец на годината" в НБА.

Роденият във Великобритания Ужири заема мястото на Нико Харисън, който бе освободен от задълженията си на 11 ноември. Харисън придоби печална слава, след като през зимата на миналата година размени звездата на отбора Лука Дончич за центъра ветеран от Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис, който пък тази зима бе изпратен в състава на Вашингтон Уизардс.

Далас завърши сезона в НБА с 26 победи и 56 загуби, което бе най-лошото постижение за тексасци за последните осем години. Единственият лъч светлина пък бе добрата игра на новобранеца Купър Флаг, който на 19 години записа средно по 21 точки на мач и спечели приза за най-добър млад играч.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

Апоел се подготвя за мача с Реал Мадрид пред погледа на Тити Папазов

  • 4 май 2026 | 22:02
  • 676
  • 0
Желко Лукаич: Тежко е да загубиш с една атака, дано този мач повиши интереса към баскетбола

Желко Лукаич: Тежко е да загубиш с една атака, дано този мач повиши интереса към баскетбола

  • 4 май 2026 | 22:00
  • 1110
  • 1
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 10112
  • 7
Реал Мадрид пристигна в България

Реал Мадрид пристигна в България

  • 4 май 2026 | 20:16
  • 11334
  • 0
Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

  • 4 май 2026 | 19:24
  • 734
  • 0
Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

  • 4 май 2026 | 19:04
  • 2661
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

Ман Сити се срина за броени минути, а късният щурм донесе само частична утеха

  • 4 май 2026 | 23:56
  • 17874
  • 108
Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 26943
  • 172
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 20622
  • 93
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 35263
  • 121
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 34703
  • 53
Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

Какъв мач! Черно море Тича е на полуфинал след невероятен трилър със Спартак Плевен в Шумен

  • 4 май 2026 | 21:15
  • 10112
  • 7