Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис коментира пред Sportal.bg физическото и психическото състояние на играчите си преди мач №3 от серията с Реал Мадрид в плейофите на Евролигата. "Лос бланкос" водят с 2-0 победи след двете срещи в Мадрид и са на още само един успех от класиране за Финалната четворка. Срещата между двата тима е утре от 19:00 часа в "Арена Ботевград", където двата тима се срещнаха по-рано в мач от редовния сезон.

- Г-н Итудис, две загуби. Какво трябва да направи Апоел по различен начин, за да остане в серията?

- Да победим. Но за да победим, трябва да направим по-добре редица неща. Ясно е, че Реал Мадрид изигра два добри мача, ние идентифицирахме много неща, които свършихме добре, но и много други, които направихме зле. Точки от грешки, точки в транзиция, точки от втори шанс, борбеността като цяло... Това са плейофите, за нас ситуацията е всичко или нищо и с тази настройка трябва да влезем в мача.

- Вероятно играчите усещат голямо напрежение. Как се справят те с него?

- Напрежението е част от тази работа. Ако не си готов за такъв вид напрежение, по-добре си остани вкъщи. Напрежението е част от работата. Това е нещо, което ще ги мотивира още повече.

- Имате ли проблеми със състава, играчи, които не са готови физически?

- В тази фаза и в този момент от сезона всички имат проблеми. Ние не сме изключение, но важното е кой е готов да влезе в залата на паркета и да се бори за Апоел Тел Авив.

- Имате ли послание към феновете, които ще дойдат утре в залата?

- Честно казано, последния път, когато бяхме тук, феновете викаха повече за Реал Мадрид. Надявам се утре да викат повече за Апоел Тел Авив.