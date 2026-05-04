Реал Мадрид пристигна в България

Испанският гранд Реал Мадрид вече е на българска земя. "Лос бланкос" пристигнаха в София, а утре ще се изправят в "Арена Ботевград" срещу Апоел Тел Авив в третия мач от плейофната серия между двата тима в Евролигата. Мадридчани водят с 2-0 и са на победа от класиране на Финалната четворка.

Големият отсъстващ в групата на "белите" е опитният център от Кабо Верде Валтер "Еди" Таварес - един от ключовите играчи на тима. Той се контузи още в началните минути на мач №1 между Реал и Апоел, но засега съотборниците му се справят отлично и без него. В лагера на мадридския колос се надяват Таварес да е възстановен поне за Финалната четворка, ако Реал, разбира се, си осигури участието във финалната фаза на надпреварата в Евролигата.

Снимки: Sportal.bg