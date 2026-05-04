Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид пристигна в България

Реал Мадрид пристигна в България

  • 4 май 2026 | 20:16
  • 1523
  • 0

Испанският гранд Реал Мадрид вече е на българска земя. "Лос бланкос" пристигнаха в София, а утре ще се изправят в "Арена Ботевград" срещу Апоел Тел Авив в третия мач от плейофната серия между двата тима в Евролигата. Мадридчани водят с 2-0 и са на победа от класиране на Финалната четворка.

Големият отсъстващ в групата на "белите" е опитният център от Кабо Верде Валтер "Еди" Таварес - един от ключовите играчи на тима. Той се контузи още в началните минути на мач №1 между Реал и Апоел, но засега съотборниците му се справят отлично и без него. В лагера на мадридския колос се надяват Таварес да е възстановен поне за Финалната четворка, ако Реал, разбира се, си осигури участието във финалната фаза на надпреварата в Евролигата.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

Леви Рандолф посочи пред Sportal.bg как Апоел може да победи Реал Мадрид

  • 4 май 2026 | 19:24
  • 377
  • 0
Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

Итудис пред Sportal.bg за големия мач с Реал Мадрид в Ботевград: За нас ситуацията е всичко или нищо

  • 4 май 2026 | 19:04
  • 957
  • 0
Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

Звезда на Барселона с успокояващо послание към феновете: Добре съм и съм здрав

  • 4 май 2026 | 17:03
  • 743
  • 0
Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

Монако няма да може да разчита на Алфа Диало за сблъсъка с Олимпиакос

  • 4 май 2026 | 15:12
  • 1067
  • 0
Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

Драма за собственика на Апоел: Частен самолет се сблъска с птици, наложи се аварийно кацане!

  • 3 май 2026 | 11:24
  • 1972
  • 0
Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

Факундо Кампацо е MVP на втория кръг от плейофите в Евролигата

  • 2 май 2026 | 15:25
  • 727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 11243
  • 70
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 4230
  • 8
Десподов претърпя операция

Десподов претърпя операция

  • 4 май 2026 | 19:39
  • 5156
  • 6
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 26829
  • 106
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21144
  • 40
Страхотна драма в решаващия сблъсък, битка до последно в Шумен

Страхотна драма в решаващия сблъсък, битка до последно в Шумен

  • 4 май 2026 | 20:07
  • 3539
  • 1