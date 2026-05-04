Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство

Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство

  • 4 май 2026 | 14:50
  • 370
  • 0
Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство

Стефани Стоева и Димитър Янакиев спечелиха по две титли на Държавното първенство по бадминтон в София, което се проведе в зала "Европа" в София.

Европейските шампионки на двойки жени и първи поставени Габриела и Стефани Стоеви (БК Стоева Старс) победиха на финала номер 2 Елена Попиванова и Виктория Попова (Атлет Първомай) с 21:3, 21:9.

На смесени двойки шампиони станаха Стефани Стоева и Цветомир Стоянов (Анета Янева-НСА, София) след успех над Иван Русев (Виктори БК) и Елена Попиванова с 19:21, 21:16, 21:10.

При жените поставената под номер 1 в схемата Калояна Налбантова (Виктори БК) триумфира, след като се наложи над Гергана Павлова (БСК Пазарджик) с 21:19, 21:10.

При мъжете водачът в схемата Димитър Янакиев (Ракет Спийд, София) стана шампион след победа над Илиян Стойнов (БК ВИАС) с 21:7, 21:9.

Янакиев и Николов (Ракет Спийд), поставени под номер 1, ще играят на финала на двойки срещу вторите в схемата Стилиян Макарски и Иван Русев (Виктори БК) с 21:16, 21:16.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето

Стартът на Джиро Д'Италия от България ще даде тласък както на туризма, така и за развитието на колоезденето

  • 4 май 2026 | 13:51
  • 992
  • 0
ММС публикува отчет за свършената работа от екипа на министър Димитър Илиев

ММС публикува отчет за свършената работа от екипа на министър Димитър Илиев

  • 4 май 2026 | 13:29
  • 336
  • 0
Димитър Илиев за Джирото: В историята ни не имало такова събитие

Димитър Илиев за Джирото: В историята ни не имало такова събитие

  • 4 май 2026 | 13:26
  • 428
  • 0
Пол Сексас става най-младият участник в "Тур дьо Франс" от 89 години насам

Пол Сексас става най-младият участник в "Тур дьо Франс" от 89 години насам

  • 4 май 2026 | 12:49
  • 503
  • 0
Фотоизложба "Колоезденето в София" беше представена пред НДК

Фотоизложба "Колоезденето в София" беше представена пред НДК

  • 4 май 2026 | 12:39
  • 298
  • 0
Какво трябва да знаете, ако искате да гледате Giro d`Italia на място

Какво трябва да знаете, ако искате да гледате Giro d`Italia на място

  • 4 май 2026 | 11:07
  • 1041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 10558
  • 36
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 4672
  • 9
Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

  • 4 май 2026 | 16:07
  • 589
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 10570
  • 64
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 13484
  • 33
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 17512
  • 38