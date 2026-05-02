Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Виляреал
  3. Виляреал се класира за Шампионската лига след разгром

Виляреал се класира за Шампионската лига след разгром

  • 2 май 2026 | 17:19
  • 1084
  • 0
Виляреал се класира за Шампионската лига след разгром

Виляреал си осигури място в следващото издание на Шампионската лига, след като спечели с 5:1 срещу борещия се за оцеляване Леванте. След шестата си поредна домакинска победа “жълтата подводница” е близо и до бронзовите медали в Ла Лига, тъй като има аванс от осем точки пред четвъртия Атлетико Мадрид.

Тимът на Марселиньо стартира активно и създаде две отлични възможности в първия четвърт част. Санти Комесаня удари греда, а удар на Георгес Микаутадзе мина малко над гредата. Грузинецът бе близо до гола и малко по-късно. Именно той откри резултата в 38-ата минута, когато се възползва от груба грешка на Морено.

След почивката Леванте започна по-добре и изравни в началото на втората част, когато Карлос Еспи засече с глава центриране на Пабло Мартинес. Постепенно Виляреал си върна контрола и започна да доминира. В 62-ата минута Алберто Молейро се разписа след индивидуален пробив по лявото крило. Малко по-късно пробив на Никола Пепе завърши с подаване към Микаутадзе, който отбеляза втория си гол в мача. Резервата Тейжон Бюканън отбеляза четвърто попадение във вратата на гостите три минути преди края, а след това и Пепе се разписа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

  • 2 май 2026 | 14:25
  • 1123
  • 0
Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

Арбелоа: Каквото се случва в съблекалнята на Реал Мадрид, си остава там

  • 2 май 2026 | 14:03
  • 2459
  • 8
Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

Челси набеляза Игор Тиаго, Брентфорд го оценява вече на 80 милиона

  • 2 май 2026 | 13:55
  • 6587
  • 14
Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

Салах: Радвам се, че си тръгвам през голяма врата, мога да дам още много на футбола

  • 2 май 2026 | 13:03
  • 3150
  • 2
Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

  • 2 май 2026 | 07:00
  • 4196
  • 6
Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

  • 2 май 2026 | 06:45
  • 1993
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 ЦСКА 1948, страхотна атмосфера на "Герена"

Левски 0:0 ЦСКА 1948, страхотна атмосфера на "Герена"

  • 2 май 2026 | 18:59
  • 18775
  • 51
Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2 след титанична битка в Маями

  • 2 май 2026 | 17:54
  • 13339
  • 29
Финал №4: Нефтохимик 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

Финал №4: Нефтохимик 0:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 2 май 2026 | 18:57
  • 4641
  • 2
Втора лига на живо: започна да се играе и в Русе

Втора лига на живо: започна да се играе и в Русе

  • 2 май 2026 | 19:05
  • 5183
  • 2
Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

Вихрен старт за Ботев (Враца) пречупи Спартак (Варна)

  • 2 май 2026 | 18:23
  • 13274
  • 19
Съставите на Арсенал и Фулъм, Артета е направил пет промени

Съставите на Арсенал и Фулъм, Артета е направил пет промени

  • 2 май 2026 | 18:39
  • 726
  • 1