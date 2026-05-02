Виляреал се класира за Шампионската лига след разгром

Виляреал си осигури място в следващото издание на Шампионската лига, след като спечели с 5:1 срещу борещия се за оцеляване Леванте. След шестата си поредна домакинска победа “жълтата подводница” е близо и до бронзовите медали в Ла Лига, тъй като има аванс от осем точки пред четвъртия Атлетико Мадрид.

Тимът на Марселиньо стартира активно и създаде две отлични възможности в първия четвърт част. Санти Комесаня удари греда, а удар на Георгес Микаутадзе мина малко над гредата. Грузинецът бе близо до гола и малко по-късно. Именно той откри резултата в 38-ата минута, когато се възползва от груба грешка на Морено.

След почивката Леванте започна по-добре и изравни в началото на втората част, когато Карлос Еспи засече с глава центриране на Пабло Мартинес. Постепенно Виляреал си върна контрола и започна да доминира. В 62-ата минута Алберто Молейро се разписа след индивидуален пробив по лявото крило. Малко по-късно пробив на Никола Пепе завърши с подаване към Микаутадзе, който отбеляза втория си гол в мача. Резервата Тейжон Бюканън отбеляза четвърто попадение във вратата на гостите три минути преди края, а след това и Пепе се разписа.

Следвай ни:

Снимки: Imago